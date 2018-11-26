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Танці з зірками День Святого Миколая

Ангел Victoria's Secret похизувалася оголеною фігурою у купальнику

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Особисте життя Сампайо ніколи не афішує - фото 1
Особисте життя Сампайо ніколи не афішує / instagram

Відома модель Сара Сампайо опублікувала спекотну серію пляжних фотографій.

Ангел білизняного бренду Victoria's Secret Сара Сампайо продовжує ділитися знімками з канікул у Мексиці.

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Сара опублікувала серію пляжних фотографій і продемонструвала, як ніжиться на сонці в червоному купальнику і насолоджується купанням в чистій морській воді. А також показала, як засмагає в бікіні і джинсових шортах під пальмами.

З ким вирушила на відпочинок модель, невідомо, швидше за все, разом зі своїм хлопцем або подругами. Однак особисте життя Сампайо ніколи не афішує.

Ангел Victoria's Secret похизувалася оголеною фігурою у купальнику - фото 291452

Ангел Victoria's Secret похизувалася оголеною фігурою у купальнику - фото 291453

Ангел Victoria's Secret похизувалася оголеною фігурою у купальнику - фото 291454

Ангел Victoria's Secret похизувалася оголеною фігурою у купальнику - фото 291455

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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