Актриса Елізабет Херлі завела мережу екстремальним декольте: пікантне фото

Британська актриса і модель Елізабет Херлі порадувала своїх шанувальників відвертими знімками. На спокусливих фото 54-річна зірка з'явилася у сукні з дуже глибоким декольте. Фотографії Херлі вже оцінили підписники красуні в Instagram.

Актриса Елізабет Херлі постала на свіжих знімках у чорному платті на бретельках з екстремальним декольте. Ефектний наряд вигідно підкреслив пишні груди зірки. На шиї у Херлі кулон-хрест з дорогоцінними каменями у вигляді хреста.

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На інших фото актриса позує разом з канадсько-британським модельєром Патріком Коксом.

Підписники зірки, а їх у неї 1,5 мільйона, залишилися дуже задоволені сміливими фото. Шанувальники підкреслили, що Елізабет "молода і прекрасна", "чарівна і сексуальна".

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