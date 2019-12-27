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Актриса Елізабет Херлі завела мережу екстремальним декольте: пікантне фото

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Елізабет Херлі - фото 1
Елізабет Херлі / instagram

Британська актриса і модель Елізабет Херлі порадувала своїх шанувальників відвертими знімками. На спокусливих фото 54-річна зірка з'явилася у сукні з дуже глибоким декольте. Фотографії Херлі вже оцінили підписники красуні в Instagram.

Актриса Елізабет Херлі постала на свіжих знімках у чорному платті на бретельках з екстремальним декольте. Ефектний наряд вигідно підкреслив пишні груди зірки. На шиї у Херлі кулон-хрест з дорогоцінними каменями у вигляді хреста.

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На інших фото актриса позує разом з канадсько-британським модельєром Патріком Коксом.

Підписники зірки, а їх у неї 1,5 мільйона, залишилися дуже задоволені сміливими фото. Шанувальники підкреслили, що Елізабет "молода і прекрасна", "чарівна і сексуальна".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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