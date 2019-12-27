Відома модель-трансгендер завела мережу пікантним фото

Відома бразильська модель Валентина Сампайо, яка стала першим в історії трансгендерним "ангелом" бренду Victoria's Secret, порадувала шанувальників спокусливими формами.

На своїй сторінці в Instagram Валентина Сампайо поділилася знімком, який був зроблений на батьківщині під час відпочинку. На тлі океану і скель 23-річна знаменитість демонструє струнке тіло в коричневому купальнику. Валентина Сампайо позувала без макіяжу, в черговий раз доводячи витонченість рис свого обличчя.

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Відзначимо, що ще з 12 років майбутня зірка називала себе Валентиною. До всього, в розмовах з журналістами Сампайо не раз стверджувала, що відчувала себе жінкою ще з восьми років.

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