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Актор серіалу Пацани показав, як знімали бійку з невидимим супергероєм: відео

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Як знімали епічну сцену з серіалу Пацани - фото 1
Як знімали епічну сцену з серіалу Пацани

Актор Джек Куейд, котрий у серіалі "Пацани" грає Х'ю Кемпбелла, у себе в Twitter показав, як знімали сцену бійки з невидимим супергероєм. Ефектний ролик дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

У короткому ролику показані закадрові зйомки з першого епізоду першого сезону, коли Прозорий напав на Х'ю. Роль супергероя виконував Алекс Хесселл, а під час бійки його заміняв дублер у костюмі для захоплення рухів.

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У своєму пості Куейд позначив режисера серії Дена Трахтенберга і супервайзера візуальних ефектів Стефана Фліт.

"Дивимося, як людина-невидимка надирає мені зад", – написав він.

А так це виглядало у серіалі "Пацани":

Нагадаємо стрімінговий сервіс Hulu представив новий тизер четвертого сезону серіалу-антиутопії "Розповідь служниці". Він почне виходити 28 квітня. А поки пропонуємо глянути ролик на Радіо МАКСИМУМ!​ У ролику тривалістю півтори хвилини можна побачити головну героїню екранізації роману Маргарет Етвуд, Фредову Джун у виконанні Елізабет Мосс.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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