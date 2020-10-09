Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після

  • 79
Ребел Вілсон - фото 1
Ребел Вілсон / cosmo

40-річній зірці Ідеального голосу вдалося розпрощатися з десятками кілограмів протягом 2020 року. Актриса регулярно ділилася в соціальних мережах своїми досягненнями.

Через 10 місяців активної роботи над собою Ребел Вілсон просто не впізнати! А шанувальники невпинно обговорюють актрису в розділі до і після.

І ще: Кеті Перрі вразила фігурою через півтора місяця після пологів

Процес схуднення почався ще влітку минулого року, коли Ребел Вілсон стала клієнткою центру детоксикації та оздоровлення VivaMayr а Австрії, де всього за два тижні їй вдалося схуднути на 7 кілограмів. Тоді актриса прийняла рішення не зупинятися на досягнутому. Як і багато інших знаменитостей, Ребел вдалася до методу Майра, який включає усвідомлений прийом їжі протягом дня, заборону на перекушування, що успішно інтегровані в психологічну терапію.

Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після - фото 429483
Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після - фото 429487

"Я намагаюся виключити цукор і нездорову їжу з раціону, що буде важко після свят, але я збираюся це зробити! Хто зі мною на шляху до позитивних змін в цьому році?", – написала знаменитість в січні 2020 року.

Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після - фото 429484
Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після - фото 429485
Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після - фото 429486
Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після - фото 429488
Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після - фото 429489

Це цікаво: Наймолодша мільярдерка світу показала груди в екстремальному топі (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 15306
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 150
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 29698
Загрузка...
Новини