Зірка Ідеального голосу Ребел Вілсон схудла на десятки кілограмів: фото до і після

40-річній зірці Ідеального голосу вдалося розпрощатися з десятками кілограмів протягом 2020 року. Актриса регулярно ділилася в соціальних мережах своїми досягненнями.

Через 10 місяців активної роботи над собою Ребел Вілсон просто не впізнати! А шанувальники невпинно обговорюють актрису в розділі до і після.

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Процес схуднення почався ще влітку минулого року, коли Ребел Вілсон стала клієнткою центру детоксикації та оздоровлення VivaMayr а Австрії, де всього за два тижні їй вдалося схуднути на 7 кілограмів. Тоді актриса прийняла рішення не зупинятися на досягнутому. Як і багато інших знаменитостей, Ребел вдалася до методу Майра, який включає усвідомлений прийом їжі протягом дня, заборону на перекушування, що успішно інтегровані в психологічну терапію.

"Я намагаюся виключити цукор і нездорову їжу з раціону, що буде важко після свят, але я збираюся це зробити! Хто зі мною на шляху до позитивних змін в цьому році?", – написала знаменитість в січні 2020 року.

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