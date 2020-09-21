Активна пара пенсіонерів захоплює мережу своїми стилем життя та модними образами

75-річний Гюнтер Крабенхефт та його подруга 70-річна Брітт Канья прославилися у мережі як наймодніша літня парочка Німеччини. Вони часто ходять по вулицях Берліна в неординарних нарядах, викликаючи подив і водночас захоплення оточуючих.

Колишній шеф-кухар Гюнтер, якого раніше охрестили дідусем-хіпстером, завдяки своїм стильним костюмам вже зібрав майже 95 тисяч підписників в Instagram, а Брітт дивує 25 тисячну публіку зухвалими образами і великою кількістю аксесуарів.

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Попри свій вік, пенсіонери-модники ведуть активний спосіб життя і беруть участь у всіляких культурних та громадських заходах, а також іноді ходять на танці. Крабенхефт стверджує, що його стиль розвивався з роками і досяг гармонії між внутрішнім і зовнішнім світом.

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