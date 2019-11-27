Науковці показали, як зникають льодовики у Швейцарських Альпах: фото

Вчені з комісії по гляціології при Академії наук Швейцарії проводили дослідження у Швейцарських Альпах, щоб встановити, як сильно змінилися льодовики. За 130-150 років льодовий і сніжний покрив на тих же місцях в той самий період року помітно скоротився.

Понад 500 швейцарських льодовиків уже зникли, і уряд заявляє, що 90% з тих, що залишилися зникнуть до кінця століття, якщо нічого не буде зроблено для скорочення викидів.

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Очікується, що відступ льодовиків серйозно вплине на рівень води – можливо, піднімаючи їх спочатку в міру танення льоду, але виснажуючи їх протягом тривалого часу. Чиновники побоюються, що зміни можуть спровокувати каменепади і інші небезпеки та вплинути на економіку. Швейцарія, яка не має виходу до моря, нагрівається удвічі швидше, ніж решта світу, і за останній рік її льодовики втратили 2% обсягу.

Дехто сподівається, що політика може змінити ситуацію, особливо після того, як на жовтневих виборах в країні партія зелених збільшила свою фракцію. Але льодовики будуть скорочуватися, кажуть вчені.

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