На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці показали, як зникають льодовики у Швейцарських Альпах: фото
-
- 22
Вчені з комісії по гляціології при Академії наук Швейцарії проводили дослідження у Швейцарських Альпах, щоб встановити, як сильно змінилися льодовики. За 130-150 років льодовий і сніжний покрив на тих же місцях в той самий період року помітно скоротився.
Понад 500 швейцарських льодовиків уже зникли, і уряд заявляє, що 90% з тих, що залишилися зникнуть до кінця століття, якщо нічого не буде зроблено для скорочення викидів.
І ще: Журналу TIME назвав найкращий екологічний винахід людства у 2019 році
Очікується, що відступ льодовиків серйозно вплине на рівень води – можливо, піднімаючи їх спочатку в міру танення льоду, але виснажуючи їх протягом тривалого часу. Чиновники побоюються, що зміни можуть спровокувати каменепади і інші небезпеки та вплинути на економіку. Швейцарія, яка не має виходу до моря, нагрівається удвічі швидше, ніж решта світу, і за останній рік її льодовики втратили 2% обсягу.
Дехто сподівається, що політика може змінити ситуацію, особливо після того, як на жовтневих виборах в країні партія зелених збільшила свою фракцію. Але льодовики будуть скорочуватися, кажуть вчені.
Читайте також: Нульовий рівень викидів: Airbus почала будівництво нового літака
-
11:16Долар в Україні впав нижче за 24 гривні: курс валют на 27 листопада
-
10:50Журналіста під час прямого ефіру атакувала свиня: епічне відео
-
10:22Спокуслива Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом і стрункими ніжками в зухвалому образі
-
10:00До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
-
09:35Науковці показали, як зникають льодовики у Швейцарських Альпах: фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:10Різдвяний піст 2019 – 2020: що можна і не можна робити в цей період
-
08:53СидорЕнки-СидОренки 35, 36 серія: дивитись онлайн комедійний серіал
-
08:25Квартал червоних ліхтарів зникне з міських покажчиків Амстердама
-
07:47Журналу TIME назвав найкращий екологічний винахід людства у 2019 році
-
07:32Корисні осінні ідеї для вашого столу
-
07:14Volkswagen представили електрокар з крутим практичним салоном
-
00:45Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів і огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
- 26 листопада
-
21:50Новенька 1 серія: дивитись онлайн прем'єру українського серіалу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:41Як прибрати лід з замерзлого скла авто: дешевий засіб
-
21:30Манчестер Сіті – Шахтар онлайн ▶ дивитись трансляцію матчу ЛЧ
-
21:11Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів збірних: на якому місці Шева
-
21:0027 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Зникла наречена 3, 4 серія: дивитись онлайн захопливий детектив
-
20:41Психологи пояснили, чому жінки люблять відверто одягатися
-
20:15Як зробити ідеальний соус для пасти: це просто
-
19:46У мережі підрахували вартість новорічного столу
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
-
18:49Чому не варто зловживати цим новорічним смаколиком
-
10:00До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
-
07:32Корисні осінні ідеї для вашого столу
-
00:45Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів і огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
- 26 листопада
-
21:30Манчестер Сіті – Шахтар онлайн ▶ дивитись трансляцію матчу ЛЧ
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
-
16:31Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди
-
13:14Які штрафи загрожують українським водіям за "лисі" шини: детальне пояснення
-
12:11Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти
-
10:20Названі претенденти на звання найкращого авто Європи 2020
-
07:15Ваші смакові вподобання розкажуть, наскільки ви вправний коханець
- 25 листопада
-
20:00Чорна п'ятниця 2019: поради, як купити на розпродажі речі зі знижками
-
18:25ТОП 6 фільмів про школу, які варто переглянути
-
17:14Що означають емблеми автомобілів: цікаві факти, які вас здивують
-
15:45Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти
-
13:32Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100
-
12:13Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
11:30alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
09:23Стало відомо, коли з'являться електронні водійські права
-
07:17Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі
-
00:10Танці з зірками 2019: хто переміг у суперфіналі шоу
- 24 листопада
-
21:23Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою
-
19:50Як відпочити, якщо до відпустки ще пів року: дієві поради
-
18:33ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним
-
17:25Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
14:13Юрку Юрченку – 47: слухайте улюблені хіти зірки 90-х