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Американці створили акумулятори, які дозволяють безпілотникам літати роками

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Нові акумулятори дозволять збільшити автономність дронів - фото 1
Нові акумулятори дозволять збільшити автономність дронів

Каліфорнійський стартап Alta Devices представив нові сонячні батареї Anylight Solar з рекордно високою ефективністю. Вони розроблені спеціально для безпілотників великої тривалості польоту (HALE). За запевненням компанії, їх батарея дозволить дронам роками залишатися в повітрі.

В основі Anylight Solar лежать одноперехідні галієво-арсенідні сонячні батареї Alta Devices, які на сьогодні мають рекордну ефективність у 29,1%.

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На них наносять спеціальне покриття, що служить для покращення аеродинамічних властивостей і захисту від різних факторів на висоті 20 км: сильного ультрафіолетового випромінювання, озону й екстремальних температур.

Alta Devices заявляє, що її батареї призначені для механічної й електричної інтеграції у різні безпілотники та літаки, пропонуючи максимальну на сьогодні площу поверхні для гнучких сонячних елементів. За запевненням компанії, вихідна потужність Anylight Solar в умовах великої висоти складає 300 Вт/м².

Американці створили акумулятори, які дозволяють безпілотникам літати роками - фото 324461

Безпілотники HALE мають низку потенційних застосувань, серед яких роздача стільникового зв'язку, спостереження і стеження, пошукові та рятувальні операції, патрулювання кордонів і створення карт. З сонячними батареями Alta Devices такі дрони зможуть роками перебувати в повітрі після запуску.

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Джерело: New Atlas
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