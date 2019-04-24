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Airbus представив "розумний" салон літака

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Airbus тестуватиме "розумний" салон на бортах сімейства А320 - фото 1
Airbus тестуватиме "розумний" салон на бортах сімейства А320

Ексклюзивну платформу назвали Airbus Connected Experience. Вона здатна збирати й аналізувати дані, отримані від крісел, багажних полиць, систем розваги й освітлення, візків бортового харчування, туалетних кімнат і інших елементів кабіни.

Ця інформація завантажується в iPad, і далі бортпровідники через планшет можуть контролювати абсолютно все. Можна, наприклад, відразу відстежити, якщо якась багажна полиця не закрита до кінця або хтось із пасажирів проігнорував прохання пристебнутися під час посадки.

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Взаємодіяти з пасажирами "розумний" салон Airbus буде за допомогою персональних мобільних пристроїв або за допомогою систем інтерактивного зв'язку.

"Розумні" багажні полиці самі підкажуть, скільки речей у них ще можна помістити, а мандрівник, якщо є бажання, зможе забронювати місце під валізу з телефона до того, як потрапить на борт.

"Розумні" крісла запам'ятають індивідуальні налаштування кожного пасажира, ці відомості будуть зберігатися у базі даних, щоб під час наступного польоту крісло могло запропонувати пасажиру комфортний для нього нахил спинки.

Airbus незабаром почне тестування 'розумних' салонів у літаках - фото 323624
Airbus незабаром почне тестування "розумних" салонів у літаках

Замовити харчування й напої можна буде за допомогою телефона до початку обслуговування.

Пасажирам нададуть персоналізований контент у системі розваг, який буде відібраний з урахуванням запитів в інтернеті і переваг конкретного пасажира.

Можна буде синхронізувати особистий девайс з бортовою системою розваг і дивитися кіно з екрана в спинці крісла, що стоїть.

Випробувати Airbus Connected Experience планують на літаках сімейства А320.

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Джерело: Airbus
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