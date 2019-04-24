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В аеропорту "Київ" показали, як виглядатиме нове крило терміналу А
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Столичний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) показали фінальний етап будівельних і оздоблювальних робіт в новозбудованому крилі терміналу "А". Площа терміналу зараз становить 14 200 кв м, нова площа додасть ще 9500 кв.м.
Як повідомляється, на першому поверсі нового крила терміналу буде 18 стійок реєстрації та 9 пунктів огляду на авіаційну безпеку. 18 стійок прикордонного контролю вже встановили на другому поверсі. Пасажири будуть проходити його швидше і потрапляти в комфортну зону очікування з ресторанами, барами, магазинами дьюті-фрі і зоною розваг з окулярами віртуальної реальності.
І ще: Цей аеропорт назвали найкрасивішим в світі ще до його відкриття
Сума залучених в проект коштів оцінюється у 630 мільйонів гривень.
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