Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу, де колись жив король: фото

Український мільярдер Рінат Ахметов придбав маєток на Французькій Рив'єрі за 200 мільйонів євро. Дивіться фото та відео розкішного особняка, яким тепер володіє найбагатший українець.

За даними Financial Times, компанія Ахметова купила особняк Вілла де Седре у місті Сен-Жан-Кап-Ферра в італійського виробника напоїв, що оголосив про продаж маєтку минулого року. Продаж підтвердила інша особа, знайома з угодою. У компанії Ахметова SCM Holdings Limited придбання нерухомості назвали довгостроковою інвестицією.

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Вілла де Седрес розташована на 18 тисяч квадратних футів узбережжя. Будинок звели ще в 1870 році й колись тут мешкав король Бельгії Леопольд II.

У маєтку є 14 спалень, розміщених на 35 сотках. Будівлю прикрашають пишні вітальні, розкішні люстри, французькі двері та портрети 19 століття від підлоги до стелі в орнаментальних рамах.

На першому поверсі велика вітальня із покритими шовком стінами і їдальня.

Бібліотека, оброблена деревом, вміщує 3000 книг про флору та натуралізм.

На території маєтку налічується понад 14 тисяч видів рослин, що ростуть у відкритому саду та в 25 оранжереях. Вони входять до 10 найкращих ботанічних садів планети, але є приватною територією.

Прикметно, що в 2017 році видання Bloomberg назвало цей маєток найдорожчим на планеті. Натомість Рінат Ахметов у рейтингу найбагатших людей світу-2019 за версією журналу Forbes посів 272-е місце. Його статки оцінили в 6 мільярдів доларів.

Краєвид з вілли

Усі фото: Bloomberg

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