Агресія після тренування: звідки вона береться і що з нею робити

Будьте впевнені: якщо ви тренуєтеся в залі по п'ять годин на день, то нічого доброго з цього не вийде. Ви станете дратівливими, злими та не зможете контролювати свою агресію. Однак це може статися і після звичайного короткого тренування.

Річ у тім, що під час тривалого тренування перші 20 хвилин витрачається глікоген, який накопичується в м'язах. А після того, як він витрачений, в бій йде підшкірний жир. На всі ці процеси потрібна енергія, відбувається виснаження організму. Тому, після тренування можуть бути такі реакції, пише counselling-directory.

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Також проблема може полягати у тому, що центральна нервова система дає збої через фізичні навантаження. ЦНС не може впоратися з таким стресом і їй треба відпочити, відновиться. Тому тренери радять робити 2-3-денні перерви між тренуваннями.

Експерти пов'язують злість після тренувань ще й з тим, що в організмі відбувається великий викид кортизолу, гормону стресу. Це відбувається у всіх. Але, в сукупності деяких факторів, наприклад, надмірні фізичні навантаження, недостатнє споживання повільних вуглеводів, нестача амінокислот і вітамінів, недосипання, споживання кави, стресові ситуації, може спровокувати нервозність.

Злість

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