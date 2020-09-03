Lego опублікувала тизер колаборації з adidas Originals: буде щось цікаве

На ютуб-каналі компанії Lego з'явився відеотизер колаборації з adidas Originals. У ролику можна побачити кросівки ZX 8000 с яскравими елементами, що нагадують деталі легендарного конструктора.

Співпраця з Lego стане частиною проєкту A-ZX, у рамках якого adidas Originals попрацює з дизайнером Шоном Вотерспуном, футбольним клубом Juventus і японським ритейлером atmos.

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Усього протягом двох років планується випустити двадцять шість дропів.

Старт продажів моделі запланований на 21 вересня.

Зазначимо, що 8 вересня відбудеться запуск нової колаборації adidas Originals і Prada. До неї увійшли три версії кросівок Superstar.

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