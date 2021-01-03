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Абсолютний рекорд: курс біткойна перевищив 34 тисячі доларів

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Біткойн подорожчав до 34 тисяч доларів - фото 1
Біткойн подорожчав до 34 тисяч доларів

Здається, скептикам пора нервово гризти власні лікті. Біткойн, до якого багато людей ставилися з ноткою неприязності, вкотре побив рекорд. Його курс перевищив 34 тисяч доларів.

Біткойн – найпопулярніша криптовалюта. На її частку припадає понад 70% глобального ринку криптовалюти. 16 грудня він вперше подолав позначку у 20 тисяч доларів, потім курс продовжував зростати.

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Попередній рекорд біткойн встановив у грудні 2017 року. Тоді він коштував понад 19 тисяч доларів. Потім відбувся значний спад криптовалюти. Але наприкінці цього року власники біткойна мали змогу тішитися тому факту, що його курс знову зріст.

Абсолютний рекорд: курс біткойна перевищив 34 тисячі доларів - фото 441785
Курс біткойна перетнув позначку у 34 тисячі доларів

Як зазначало агентство Reuters, ріст курсу біткойна пов'язаний з інтересом великих інвесторів, які бачать у ньому можливість отримання швидкого прибутку та потенційну безпечну гавань, вільну від інфляції.

Крім того, допомогло посилення нагляду за крипторинком з боку американського регулятора, оскільки тепер менше людей вважають цю сферу непрозорою.

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Джерело: DW
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