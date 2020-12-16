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Ціна на біткойн уперше в історії перевищила 20 тисяч доларів
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2 тижні тому ціна біткойн зросла до $ 19 860 за одиницю, що стало історичним рекордом. Як і припускали аналітики, на цьому зростання вартості криптовалюти не зупинилося. Уперше за весь час вартість цифрової валюти перевищила $ 20 000.
Минулої п'ятниці, 11 грудня, ціна біткойна почала стрімко зростати. Затамувавши подих, багато хто чекав подолання заповітного рубежу у $ 20 000.
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Сьогодні у другій половині дня це все ж сталося. У якийсь момент ціна за один біткойн навіть досягала майже $ 20 800, а на момент написання новини коливається у межах $ 20 500.
З початку вересня ціна біткойнів зросла на понад 100%. На тлі цього багато великих компаній інвестували у віртуальну валюту. На думку експертів, на зміцнення позицій криптовалюти не в останню чергу вплинула платіжна система PayPal, яка дозволила своїм користувачам проводити транзакції з використанням біткойнів.
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