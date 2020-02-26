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Євробачення

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри

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Неймовірна Норвегія - фото 1
Неймовірна Норвегія / fjordimages.com

Талановитий норвежець показує найкрасивіші пейзажі рідної країни, які змушують затримати подих. Найпівнічніша країна Європи відрізняє від курортних місць планети, але особливо зачаровує своєю природою.

Знайомтесь, Ола Мон (Ola Moen) – талановитий фотограф, режисер та мандрівник, який зараз мешкає та працює у селищі Альверсунд на материковій частині півострова Ліндес.

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Майже увесь свій час Ола присвячує зйомці дивовижної природи Норвегії. У його кадрах можна побачити гірські райони, фіорди, побережжя та квітучі долини. Ця країна контрастів пейзажів, але однозначного комфорту для її мешканців. Зацініть:

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388585

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Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388587

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388588

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388589

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388590

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388591

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388592

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388593

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388594

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388595

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388596

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388597

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388598

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388599

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388600

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388601

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388602

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388603

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388604

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388605

Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри - фото 388606

Джерело фото: fjordimages.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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