Яскраві фото Норвегії, які надихають на мандри

Талановитий норвежець показує найкрасивіші пейзажі рідної країни, які змушують затримати подих. Найпівнічніша країна Європи відрізняє від курортних місць планети, але особливо зачаровує своєю природою.

Знайомтесь, Ола Мон (Ola Moen) – талановитий фотограф, режисер та мандрівник, який зараз мешкає та працює у селищі Альверсунд на материковій частині півострова Ліндес.

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Майже увесь свій час Ола присвячує зйомці дивовижної природи Норвегії. У його кадрах можна побачити гірські райони, фіорди, побережжя та квітучі долини. Ця країна контрастів пейзажів, але однозначного комфорту для її мешканців. Зацініть:

Джерело фото: fjordimages.com

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