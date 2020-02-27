Як комфортно літати лоукостерами: корисні поради

Як зробити переліт на борту бюджетних авіакомпаній комфортнішим? Увагу варто приділити не тільки ретельному вибору місця, але і грамотному збору валізи та косметички. На це звертає увагу Travel Daily Media.

Рейси недорогих авіакомпаній не обов'язково поступаються "нормальним" за рівнем комфорту, попри низьку вартість квитків. Проте на лоукостерах найчастіше просто немає багатьох зручностей, які зазвичай доступні в авіакомпаніях з повним комплексом послуг.

І ще: TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року

Мовиться і про відсутність безкоштовної їжі і напоїв, і меншу кількість бортпровідників, і меншу кількість простору між сидіннями. Однак є кілька способів зробити політ комфортнішим.

Отже, на недорогих рейсах у пасажирів, будемо відверті, не багато місця для ніг. Але у передніх крісел і біля аварійних виходів можна вільно витягнути ноги. Тому, порада номер 1: ретельно вибирайте місця у літаку. І не забувайте, що біля запасного виходу заборонено тримати речі на підлозі.

Біля аварійного виходу більше місця для ніг

Збираючись на рейс, необхідно також з розумом зібрати свої речі. В окрему сумку варто покласти все, чим будете користуватися під час польоту (книгу, воду або косметичку). На борту розмістіть її під сидінням. Тоді вам не потрібно буде лазити навколо інших пасажирів і кидатися до багажних полиць.

А вже взята з собою косметичка точно зробить політ комфортнішим. Адже найкращий спосіб зберегти свіжість під час подорожі – тримати під рукою зволожувальний крем, бальзам для губ і серветки для обличчя. Туди ж варто покласти очні краплі, які допоможуть запобігти сухості очей.

Приділити увагу необхідно й одягу. У лоукостер краще одягати кілька "шарів", які, якщо буде спекотно, можна зняти. Перевагу краще віддавати м'якому і дихаючому одягу, і який до того ж легко знімається. Уникайте вовняних і вузьких речей.

Не забувайте про те, що в літаку іноді може бути спекотно

Не забудьте захопити надувну подушку-підголівник, маску для очей і ковдру, затички для вух або навушники, трохи їжі (горіхи, темний шоколад або сухофрукти), книгу або планшет з фільмами, а також пляшку води, яка позбавить організм від зневоднення.

І ще одна порада: під час перельоту необхідно періодично підіймати ноги вгору-вниз. Це поліпшить кровообіг і знизить ризик виникнення набряків, болю в суглобах і тромбозу.

Читайте також: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки