На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як комфортно літати лоукостерами: корисні поради
-
- 3
Як зробити переліт на борту бюджетних авіакомпаній комфортнішим? Увагу варто приділити не тільки ретельному вибору місця, але і грамотному збору валізи та косметички. На це звертає увагу Travel Daily Media.
Рейси недорогих авіакомпаній не обов'язково поступаються "нормальним" за рівнем комфорту, попри низьку вартість квитків. Проте на лоукостерах найчастіше просто немає багатьох зручностей, які зазвичай доступні в авіакомпаніях з повним комплексом послуг.
І ще: TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
Мовиться і про відсутність безкоштовної їжі і напоїв, і меншу кількість бортпровідників, і меншу кількість простору між сидіннями. Однак є кілька способів зробити політ комфортнішим.
Отже, на недорогих рейсах у пасажирів, будемо відверті, не багато місця для ніг. Але у передніх крісел і біля аварійних виходів можна вільно витягнути ноги. Тому, порада номер 1: ретельно вибирайте місця у літаку. І не забувайте, що біля запасного виходу заборонено тримати речі на підлозі.
Збираючись на рейс, необхідно також з розумом зібрати свої речі. В окрему сумку варто покласти все, чим будете користуватися під час польоту (книгу, воду або косметичку). На борту розмістіть її під сидінням. Тоді вам не потрібно буде лазити навколо інших пасажирів і кидатися до багажних полиць.
А вже взята з собою косметичка точно зробить політ комфортнішим. Адже найкращий спосіб зберегти свіжість під час подорожі – тримати під рукою зволожувальний крем, бальзам для губ і серветки для обличчя. Туди ж варто покласти очні краплі, які допоможуть запобігти сухості очей.
Приділити увагу необхідно й одягу. У лоукостер краще одягати кілька "шарів", які, якщо буде спекотно, можна зняти. Перевагу краще віддавати м'якому і дихаючому одягу, і який до того ж легко знімається. Уникайте вовняних і вузьких речей.
Не забудьте захопити надувну подушку-підголівник, маску для очей і ковдру, затички для вух або навушники, трохи їжі (горіхи, темний шоколад або сухофрукти), книгу або планшет з фільмами, а також пляшку води, яка позбавить організм від зневоднення.
І ще одна порада: під час перельоту необхідно періодично підіймати ноги вгору-вниз. Це поліпшить кровообіг і знизить ризик виникнення набряків, болю в суглобах і тромбозу.
Читайте також: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
20:23Як комфортно літати лоукостерами: корисні поради
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
20:00Проти течії 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:53Рибалка зловила моторошну отруйну істоту: такого ви точно не бачили
-
19:43Лікарі розповіли, чому не можна терпіти головний біль
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:20Кейт Міддлтон позмагалася з атлетами у бігу
-
19:14Samsung показала, що ховається всередині Galaxy S20 Ultra
-
18:55Знайдена ще одна причина мігрені
-
18:42Audi e-tron проти Audi Q7: експерти розповіли, який автомобіль економічніший
-
18:28Леся Нікітюк у мікробікіні запалила у Єгипті
-
18:13Американська історія жахів: Маколей Калкін зніметься у десятому сезоні
-
18:05Гороскоп на 28 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:55Вийшов український трейлер фільму Втеча з Преторії з Редкліффом
-
17:43У Китаї набувають популярності онлайн-вечірки
-
17:23Знаки Зодіаку, які зовсім не вміють любити
-
17:13Ігровий Black Shark 3 протестували в Geekbench до анонсу
-
17:00Куди піти на вихідних у Києві: афіша найцікавіших заходів
-
16:50Сандра Буллок шокувала мережу зовнішнім виглядом
-
16:43300 спартанців: Aston Martin випустить обмежену партію "дуже чорних" авто
-
16:21Турист провів у відкритому морі три доби
-
16:14В американському зоопарку вперше в історії народилися гепарди з пробірки
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
14:14Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
-
10:45ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом
-
07:17Погода в Україні 27 лютого: у яких областях очікується мокрий сніг
- 26 лютого
-
21:237 поширених помилок у стосунках, яких припускають більшість чоловіків
-
19:43Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020
-
18:07Ракамакафо: як зараз виглядає той самий хлопець із кліпу Freestyler
-
16:05Медична маска: чи захищає від хвороб і як правильно використовувати
-
14:30Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати
-
12:00ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну
-
10:0010 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
-
07:17Погода в Україні 26 лютого: потепління і штормовий вітер
- 25 лютого
-
20:49Як перестати себе накручувати: проста техніка
-
20:15Будь мужиком, казали вони: чоловіча версія звернення, яке підірвало мережу
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
13:07Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото
-
11:15ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе
-
07:16Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 24 лютого
-
22:23Питання вечора: чи можна займатися сексом у космосі
-
18:21Названі найкращі автомобільні бренди
-
16:00Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв
-
14:00ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну