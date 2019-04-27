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Білий дім привітав Меланію Трамп з днем народження, і це стало мемом

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Меланія Трамп знову стала жертвою мемів - фото 1
Меланія Трамп знову стала жертвою мемів / gettyimages

26 квітня перша леді США Меланія Трамп відзначила свій день народження. Розкішній дружині Дональда Трампа виповнилося 49 років. Утім, мережу розвеселило саме те, як її привітав зі святом Білий дім.

На своїй сторінці у Twitter Білий дім виклав фотографію першої леді, яка відразу ж стала мемом. На фото Меланія Трамп сидить на краєчку дивана, який оточений фотографами та журналістами.

І ще: Трамп під час зустрічі випадково забув Меланію на порозі Білого дому: кумедне відео

Користувачі вирішили, що Маленії самотньо, і дещо попрацювали над світлиною. Дивіться, що з того вийшло.

Оригінал, який виклали на сторінці Білого дому:

Білий дім привітав Меланію Трамп з днем народження, і це стало мемом - фото 324355

Трішки Меланії Трамп у "Грі престолів", а також з Х*йлом:

Народна творчість без коментарів:

Білий дім привітав Меланію Трамп з днем народження, і це стало мемом - фото 324353
Білий дім привітав Меланію Трамп з днем народження, і це стало мемом - фото 324357
Білий дім привітав Меланію Трамп з днем народження, і це стало мемом - фото 324359
Білий дім привітав Меланію Трамп з днем народження, і це стало мемом - фото 324360

Читайте також: Посмішка Дейенеріс Таргарієн стала універсальною відповіддю і новим мемом в мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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