Білий дім привітав Меланію Трамп з днем народження, і це стало мемом

26 квітня перша леді США Меланія Трамп відзначила свій день народження. Розкішній дружині Дональда Трампа виповнилося 49 років. Утім, мережу розвеселило саме те, як її привітав зі святом Білий дім.

На своїй сторінці у Twitter Білий дім виклав фотографію першої леді, яка відразу ж стала мемом. На фото Меланія Трамп сидить на краєчку дивана, який оточений фотографами та журналістами.

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Користувачі вирішили, що Маленії самотньо, і дещо попрацювали над світлиною. Дивіться, що з того вийшло.

Оригінал, який виклали на сторінці Білого дому:

Трішки Меланії Трамп у "Грі престолів", а також з Х*йлом:

Народна творчість без коментарів:

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