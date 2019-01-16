А на якій стороні спите ви? Науковці розповіли, як зміцнити сон

Після серії експериментів, що проводилися у Великобританії, вчені висловили думку про те, що сторона ліжка впливає на якість сну та здоров'я. За словами фахівців, погіршення в самопочутті людини може бути пов'язане з тим, що вона спить на неправильній стороні ліжка.

Фахівці спочатку ставили собі за мету визначити, чи є зв'язок між якістю нічного сну та тим, з якого боку ліжка полюбляють спати піддослідні. Подібний інтерес учених не випадковий.

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В останні роки стає все більше дослідження, які підтверджують серйозний вплив сну на стан організму та на схильність до певних захворювань. Так, нещодавно іспанські вчені з Національного центру серцево-судинних досліджень встановили, що короткий і неглибокий сон підвищує ризик розвитку атеросклерозу – небезпечного порушення судин, пов'язаного з виникненням у них бляшок і розвитком ішемічної хвороби серця.

Сон на лівому боці вважається кориснішим / thesun

Проведені експерименти дозволили припустити, що сторона ліжка дійсно може впливати на якість сну.

Люди, які віддають перевагу сну на лівому боці ліжка, висипаються та відпочивають краще. Їхній сон виявляється більш спокійним і глибоким. Таких людей значно рідше мучить безсоння, у порівнянні з людьми, які сплять на правій стороні ліжка, – констатували автори випробувань.

У свою чергу, анкетування випробуваних показало, що люди, які віддають перевагу сну на лівому боці ліжка, на 4% частіше прокидаються вранці сповнені сил та енергії, а також можуть похвалитися гарним настроєм. Протягом наступного дня такі люди на 9,5% частіше виявляють психічну стійкість, а також більш позитивно сприймають життєві труднощі.

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