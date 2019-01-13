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Науковці назвали 5 вагомих причин спати голяка
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Якщо ви полюбляєте спати голяка, у нас є для вас кілька гарних новин. Учені наголосили на тому, що сон "в чому мати народила" приносить неабияку користь. Головне – не замерзнути ;)
Ви почнете висипатися
Згідно з дослідженням Американської академії сну, коли ви входите в фаху глибокого сну (головний час відпочинку), ваша температура поступово знижується. Цей процес пов'язаний з виробництвом мелатоніну і гормону росту. Якщо ж ви спите в одязі, то тіло, навпаки, нагрівається, що перешкоджає ефективному використанню цих гормонів і порушує природні цикли сну й активності. Якщо ви не охолонете в ліжку вчасно, то можете навіть страждати від безсоння. Спіть голяка і дайте вашому тілу трохи остудитися.ї
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Підтримка здоров'я інтимних органів
Ніколь Праус, вчений-дослідник з Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса, стверджує, що сон голяка корисний для інтимної зони. "Парниковий ефект" в білизні може стати відмінним живильним середовищем для бактерій. Тим більше, що сон без спідньої білизни покращує якість сперми.
Секс стає регулярним і якіснішим
Крім очевидного факту – швидкого та легкого доступу до тіла, контакт шкіра до шкіри допомагає виробленню великої кількості гормону окситоцину (особливо, якщо ви обнімаєтеся або притискаєтеся один до одного). Більш того, вченими доведено, що, скинувши з себе все зайве, ми підсвідомо налаштовуємо себе на інтимну близькість, відчуваємо себе значно сексуальнішими й упевненішими. До того ж, це відмінна підмога для того, щоб частіше займатися коханням вранці.
Гальмується процес старіння
Ми вже говорили, що занадто тепле тіло вночі порушує вироблення мелатоніну та гормону росту, а це два основних гормону, які гальмують процес старіння. Коли температура падає, гормон росту вивільняється та починається прискорена регенерація клітин – це робить шкіру молодшою та змушує світитися.
Сприяє схудненню
Якщо ви спите голяка, то можете істотно скорегувати свою вагу. Пояснення цього феномену таке: в нічний час тіло охолоджується, що викликає зниження рівня кортизолу. Якщо цикли вашого сну порушуються, кортизолу стає більше, ніж потрібно, а його надлишок стимулює апетит. Можете попрощатися з відвідуваннями спортзалу та передати "привіт" зайвим кілограмам.
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