54-річна Сальма Хайек похвалилася фігурою в бікіні

Актриса, зірка фільмів Бандитки і Після заходу сонця Сальма Хайек насолоджується відпочинком і тішить шанувальників новими яскравими фотографіями. Останні, до речі, у захваті від красуні!

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, на якому позує в злитому купальнику бордового кольору з відкритим декольте, на тлі моря.

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Такий фасон купальника чудово підкреслив її тонку талію і пишні груди. Сальма розпустила своє пишне волосся і образ доповнила сонцезахисними окулярами. Публікація зірки "Бандиток" вже зібрала понад 1,2 мільйона лайків і захоплених коментарів від шанувальників: "Красуня", "Королева", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Прекрасна богиня", "Карколомна краса", "Ідеал жіночої краси", – написали фоловери.

Варто відзначити, що попри свій вік, Сальма Хайек має чудовий вигляд!

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