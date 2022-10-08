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9 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день пошти, а в Україні – День художника та профспілок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 9 жовтня, православна церква вшановує пам’ять Іоана Богослова. Він був засудженим за свою віру до смерті, але ні киплячий котел, ні отрута не зашкодили Іоану. Після цього імператор Нерон відправа Богослова на острів Патмос.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 9 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Вінцент, Єфрем, Діонісій, Іван, Людвик та Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день пошти
- День Незалежності Республіки Уганда
- День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України
- День професійних спілок України
- День художника в Україні
- Неофіційний День рієлтора в Україні
- Національний день батька і доньки у США
- Національний день пам'яті жертв Голокосту в Румунії
- 1596 — церковний собор у Бересті погодив Берестейську унію, чим заснував Українську греко-католицьку церкву
- 1621 — у Хотині після війни укладено мирний договір між Річчю Посполитою та Османською імперією, за яким Річ Посполита погодилась утримувати козаків від походів на татарські та османські володіння, а Османська імперія — своїх васалів від нападів на територію Речі Посполитої
- 1655 — перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком поблизу Львова
- 1779 — у Манчестері почались перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни
- 1789 — у Королівстві Франція офіційно заборонили тортури
- 1780 — у Королівстві Пруссія скасували персональну залежність селян від поміщиків
- 1874 — створено Всесвітній поштовий союз
- 1918 — Фрідріха Карла Гессенського обрано королем Фінляндії
- 1920 — польські частини під командуванням генерала Желіговського зайняли Вільнюс
- 1928 — у Львові створено греко-католицьку Богословську академію
- 1944 — вийшов указ НКВС/НКДБ "Про заходи із посилення боротьби з оунівським підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних областях України"
- 1963 — в повітря вперше піднявся радянський гвинтокрил Мі-8
- 1968 — почався великий судовий процес над тими, хто 25 серпня 1968 року вийшов на Красну площу в Москві з лозунгами: "Руки геть від ЧССР!", протестуючи проти радянської окупації Чехословацькою Соціалістичної Республіки
- 1975 — академік Андрій Сахаров (співтворець водневої бомби та активний борець за права людини) отримав Нобелівську премію миру
- 1989 — в СРСР визнано право працівників на страйк
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЖОВТНЯ
- 1201 — Робер де Сорбон, французький богослов та засновник Сорбонни
- 1813 — Микола Станкевич, філософ, письменник та поет українського походження
- 1835 — Каміль Сен-Санс, французький композитор
- 1879 — Макс фон Лауе, німецький фізик
- 1886 — Іванна Блажкевич, українська письменниця (Подоляночка, Прилетіла ластівка, Святий Миколай у 1920 році)
- 1892 — Іво Андрич, боснійський письменник
- 1892 — Михайло Кравчук, визначний український математик, розробник української алгебраїчної та геометричної термінології
- 1900 — Елмер Сноуден, відомий американський джазовий музикант
- 1904 — Микола Бажан, український письменник (Гофманова ніч, В дні війни)
- 1908 — Швядас Йонас, литовський композитор
- 1908 — Жак Таті, французький кінорежисер (Диявол у тілі, Мій дядечко)
- 1940 — Джон Леннон, легендарний британський музикант, засновник та учасник The Beatles
- 1943 — Михайло Туш, український політик та поет
- 1951 — Раїса Харитонова, українська поетеса і прозаїк
- 1963 — Павло Вольвач, український прозаїк та поет
- 1970 — Антоніна Филонич, українська поетеса
- 1975 — Андрій Водичев, український актор
- 1996 — Белла Хадід, американска топмодель
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дощовий день на Іоана, то жовтень буде дощовим;
- Якщо чимало дере скинули листя, то зима буде ранньою і морозною;
- Якщо видно, як птахи відлітають у вирій, то варто готуватись до похолодання;
- Якщо захід сонця червоно-рожевий, то наступні дні будуть вітряними.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, кричати та лаятись;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна працювати після обіду.
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