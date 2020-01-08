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9 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 січня – четвер

Сьогодні, 9 січня, віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана – архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 9 січня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1349 – під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв спалені заживо у своїх оселях — місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми.
  • 1599 – у Масселбурзі (Шотландія) створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.
  • 1648 – Богдана Хмельницького обрано гетьманом Запорізької Січі.
  • 1769 – російська імператриця Катерина II видала Маніфест про заснування двох асигнаційних банків. До цього її спонукало зростання військових витрат.
  • 1792 – Підписано Ясський мирний договір, що завершив російсько-турецьку війну 1787—1792.
  • 1799 – у Великій Британії вперше у світі введено податок на прибуток.
  • 1905 – 9 січня за старим стилем у Санкт-Петербурзі влада жорстоко розігнала мирну демонстрацію, учасники якої мали на меті вручити цареві "Петицію робітників і жителів Петербурга для подання Миколі II". Розстріл велелюдного мітингу, який отримав назву «кривава неділя», став одним із поштовхів до революції 1905 року. Згідно з теперішнім загальноприйнятим календарем, ця подія відбулася 22 січня.
  • 1923 – іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі. З розвитком гелікоптерів роботи зі створення автожирів були згорнуті.
  • 1927 – у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, загинуло 78 людей, з них 77 — діти молодше за 18 років.
  • 1951 – у Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй.
  • 1959 – на Кіровоградщині розпочались арешти членів підпільної організації "Об'єднання", створеної в м. Інта в Комі АРСР у 1956 р. молодими українськими політв'язнями, які вже могли виходити за межі концтаборів або перебували на вільному поселенні. З 29 червня арешти розпочались в Інті, а з 26 жовтня — у Львові. Під час арештів вилучено підпільну друкарню і велику кількість антирадянських листівок.
  • 1972 – у гавані Гонконгу загорівся і затонув океанський лайнер «Королева Єлизавета», на той час найбільший у світі пасажирський корабель.
  • 1992 – Гвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.
  • 2005 – на президентських виборах у Палестинській автономії переміг колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата.
9 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 378762

ХТО НАРОДИВСЯ 9 СІЧНЯ

  • 1590 – Сімон Вуе, французький художник, портретист і декоратор.
  • 1645 – Франсуа де Труа, французький художник-портретист та гравер, представник династії художників де Труа, батько художника Жана-Франсуа де Труа.
  • 1817 – Афанасьєв-Чужбинський Олександр, український та російський письменник.
  • 1818 – Вальтер Олександр Петрович, український анатом та фізіолог, професор кафедри фізіологічної анатомії та мікроскопії Київського Університету.
  • 1823 – Фрідріх Есмарх, німецький хірург, один із піонерів асептики. Першим застосував еластичний бинт, наркозну маску, запропонував кружку Есмарха.
  • 1859 – Петро Кащенко, російський психіатр і громадський діяч, автор статей із психіатрії та організації психіатричної допомоги.
  • 1878 – Вотсон Джон Бродес (John Broadus Watson), американський психолог, засновник біхевіоризму.
  • 1889 – Персі Джон Даніелл, британський математик, який розробив узагальнену теорію інтегрування та диференціювання
  • 1890 – Чапек Карел, чеський письменник.
  • 1907 – Лівицький Микола, український громадсько-політичний діяч, Президент УНР в екзилі (1967—1989).
  • 1908 – Сімона де Бовуар, французька письменниця, філософ, ідеолог феміністичного руху ("Мандарини", "Сила зрілості").
  • 1913 – Ніксон Річард, 37-ий президент США.
  • 1920 – Мечислав Павликовський, польський актор театру та кіно.
  • 1924 – Параджанов Сергій Йосипович, український і вірменський кінорежисер.
  • 1944 – Джиммі Пейдж (англ. Jimmy Page), британський музичний діяч, один з найкращих гітаристів, створив рок-гурт «Led Zeppelin».
  • 1970 – Фабіан Лара (Lara Fabian), бельгійсько-канадська співачка.
  • 1982 – Кетрін, герцогиня Кембриджська, дружина Вільяма, герцога Кембриджського, онука королеви Єлизавети II, сина Чарльза, принца Уельського і принцеси Діани.
  • 1987 – Олена Підгрушна, українська біатлоністка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор.
Олена Підгрушна святкує день народження - фото 378765
Олена Підгрушна святкує день народження

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують.
  • Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару.
  • Якщо дівчина залишилася з одним насінням, означає, що заміж вийде нескоро.
  • Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.
  • Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.
  • Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.
  • Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
  • Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.
  • Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.
  • Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.
  • Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.
Дівчата ворожать на швидке заміжжя - фото 378766
Дівчата ворожать на швидке заміжжя

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна у цей день відмовляти нужденним;
  • Не можна сьогодні брати у борг;
  • Не можна нині працювати;
  • Не можна сьогодні зловживати алкоголем;
  • Не бажано у цей день переїдати;
  • Не слід нині погано думати про рідних і близьких.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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