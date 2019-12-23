Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у січні 2020 року

Додаткові вихідні у січні традиційно будуть з нагоди новорічних свят! У січні українці отримають затяжні вікенди, під час яких можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у січні на Різдво у новому році!

Додаткові вихідні дні у січні 2020 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, першого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у січні на Новий рік і Різдво 2020

Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

1 січня традиційно буде неробочим днем, а передують йому вихідні наприкінці грудня попереднього року (29, 30 та 31 грудня).

Різдво 7 січня – державне свято. З цієї нагоди буде два вихідні дні, адже 6 січня також буде офіційним неробочим днем. Оскільки ці дні припадають на понеділок та вівторок, якому передують субота-неділя, ми отримаємо вікенд з 4 по 7 січня – чотири дні. Проте 6 січня ми відпрацьовуватимемо 11 січня, яке буде робочим днем.

Календар вихідних на січень 2020

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у січні виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах рекомендують працівникам взяти відпустку на 2 та 3 січня власним коштом, аби повноцінно відпочити в першій половині місяця – з 29 грудня до 7 січня (10 днів).

Усі державні та релігійні свята на січень

1 січня , середа – Новий рік

, середа – Новий рік 2 січня , четвер – День в'язня

, четвер – День в'язня 3 січня , п'ятниця – День проти приниження

, п'ятниця – День проти приниження 4 січня , субота – День поп-музики

, субота – День поп-музики 5 січня , неділя – Федулів день

, неділя – Федулів день 6 січня , понеділок – Святвечір

, понеділок – Святвечір 7 січня , вівторок – Різдво Христове

, вівторок – Різдво Христове 8 січня , середа – День метро

, середа – День метро 9 січня , четвер – День святого апостола Стефана

, четвер – День святого апостола Стефана 10 січня , п'ятниця – Різдвяний М'ясоїд

, п'ятниця – Різдвяний М'ясоїд 11 січня , субота – День дружніх секретів

, субота – День дружніх секретів 12 січня , неділя – День викрадень

, неділя – День викрадень 13 січня , понеділок – День гумової качки

, понеділок – День гумової качки 14 січня , вівторок – Старий Новий рік

, вівторок – Старий Новий рік 15 січня , середа – День Вікіпедії

, середа – День Вікіпедії 16 січня , четвер – Всесвітній день "The Beatles"

, четвер – Всесвітній день "The Beatles" 17 січня , п'ятниця – День дітей-винахідників

, п'ятниця – День дітей-винахідників 18 січня , субота – Богоявлення

, субота – Богоявлення 19 січня , неділя – Хрещення Господнє, Всесвітній день снігу

, неділя – Хрещення Господнє, Всесвітній день снігу 20 січня , понеділок – День Мартіна Лютера Кінга

, понеділок – День Мартіна Лютера Кінга 21 січня , вівторок – Міжнародний день обіймів

, вівторок – Міжнародний день обіймів 22 січня , середа – День Соборності й Свободи України

, середа – День Соборності й Свободи України 23 січня , четвер – Вшанування пам'яті Пратулинських мучеників

, четвер – Вшанування пам'яті Пратулинських мучеників 24 січня , п'ятниця – Міжнародний день ескімо

, п'ятниця – Міжнародний день ескімо 25 січня , субота – Тетянин день

, субота – Тетянин день 26 січня , неділя – День працівника контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день митниці

, неділя – День працівника контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день митниці 27 січня , понеділок – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

, понеділок – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 28 січня , вівторок – Державний прапор України

, вівторок – Державний прапор України 29 січня , середа – День пам'яті героїв Крут, День працівника пожежної охорони

, середа – День пам'яті героїв Крут, День працівника пожежної охорони 30 січня , четвер – Всесвітній день допомоги хворим на проказу

, четвер – Всесвітній день допомоги хворим на проказу 31 січня, п'ятниця – Міжнародний день ювеліра

Що робити на вихідних у січні:

Традиції святкування Різдва Христового сповнені різноманітними обрядами. Українці завжди дуже трепетно ставилися до Різдва, тому відзначали це свято з у колі родини. Передує Різдву Святвечір, а на саме Різдво Христове гуртується вся родина за столом.

Зранку потрібно піти до церкви на службу.

За святковим столом співають колядки, діляться історіями та згадують прикмети. Також гарна традиція співати колядки групами, хором і їздити сусідніми селами.

Молодь і діти колядують на Різдво Христове, а господарі дають їм гостинця або невеликі гроші. Можна не лише колядувати, а влаштувати вертеп – костюмований театр.

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