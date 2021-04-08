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9 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 квітня – п'ятниця

Сьогодні, 9 квітня, християни відзначають день Мотрони. Також сьогодні відзначають Песах-2021 року, найдавніше з єврейських свят. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народному календарі 9 квітня день Мотрони, яку вважали покровителькою господинь. Жінки 9 квітня зверталися до неї з молитвою, щоб Мотря допомогла їм у домашніх справах.

Песах-2021 року – це найдавніше єврейське свято, воно пов'язане з однією з найважливіших подій в єврейській історії – з Виходом з єгипетського рабства близько 3300 років тому, в 2448 році за єврейським календарем. Песах – свято весни – символізує пробудження природи, оновлення світу і звільнення людини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 193 – Септімус Север був проголошений римським імператором
  • 1 667 – в Парижі відбулася перша в світі публічна виставка мистецтв
  • 1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвіллем зробив перший аудіозапис
  • 1921 – в Ялті заснований музей Чехова
  • 1 930 – в Нью-Йорку вперше публічно продемонстровано роботу відеотелефона
  • 1963 – колишній прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США
  • 1966 – у Франції Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті
  • 1966 – Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував понад 4 століття
  • 1970 – Пол Маккартні заявив, що більше не буде співпрацювати з Джоном Ленноном, поклавши кінець існуванню "Бітлз" як групи
  • 1977 – шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею "Dancing Queen"
  • 2000 – альбом Мобі "Play" очолив британський хіт-парад і провів на першому місці 5 тижнів
  • 2003 – Європарламент схвалив вступ до Європейського союзу 10 нових членів: Кіпр, Мальта, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина і Словенія
  • 2005 – спадкоємець британського престолу принц Чарльз одружився з Каміллою Паркер-Боулз
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Маккартні і Леннон

ХТО НАРОДИВСЯ 9 КВІТНЯ

  • 1816 – Шарль Ежен Делоне, французький астроном і математик
  • 1821 – Шарль Бодлер, поет і критик, класик французької та світової літератури
  • 1882 – Віктор Веснін, російський архітектор, один з авторів архітектурного комплексу Дніпрогесу і частини забудови м.Запоріжжя
  • 1918 – Йорн Утзон, датський архітектор
  • 1926 – Х'ю Хефнер, засновник журналу "Playboy"
  • 1932 – Карл Перкінс, один з першопрохідців рок-н-ролу
  • 1932 – народилася одна з найзнаменитіших мавп в світі – Чита, яка знімалася у фільмах про пригоди Тарзана і занесена в Книгу рекордів Гіннесса як головний довгожитель серед мавп
  • 1933 – французький актор Жан-Поль Бельмондо
  • 1938 – Віктор Черномирдін, російський державний діяч
  • 1954 – Денніс Куейд, американський кіноактор
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Х'ю Хефнер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Чайки літають над будинком – скоро буде дощ
  • Ранковий туман 9 квітня обіцяє ясну погоду вдень
  • Якщо чайки кричать увечері в день Мотрони, то на наступний день буде ясно
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується робити косметичні процедури
  • Не можна струшувати ковдри 9 квітня і міняти постільну білизну
  • Вагітним заборонено виходити з дому

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