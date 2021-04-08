9 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 квітня, християни відзначають день Мотрони. Також сьогодні відзначають Песах-2021 року, найдавніше з єврейських свят. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народному календарі 9 квітня день Мотрони, яку вважали покровителькою господинь. Жінки 9 квітня зверталися до неї з молитвою, щоб Мотря допомогла їм у домашніх справах.

Песах-2021 року – це найдавніше єврейське свято, воно пов'язане з однією з найважливіших подій в єврейській історії – з Виходом з єгипетського рабства близько 3300 років тому, в 2448 році за єврейським календарем. Песах – свято весни – символізує пробудження природи, оновлення світу і звільнення людини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

193 – Септімус Север був проголошений римським імператором

1 667 – в Парижі відбулася перша в світі публічна виставка мистецтв

1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвіллем зробив перший аудіозапис

1921 – в Ялті заснований музей Чехова

1 930 – в Нью-Йорку вперше публічно продемонстровано роботу відеотелефона

1963 – колишній прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США

1966 – у Франції Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті

1966 – Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував понад 4 століття

1970 – Пол Маккартні заявив, що більше не буде співпрацювати з Джоном Ленноном, поклавши кінець існуванню "Бітлз" як групи

1977 – шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею "Dancing Queen"

2000 – альбом Мобі "Play" очолив британський хіт-парад і провів на першому місці 5 тижнів

2003 – Європарламент схвалив вступ до Європейського союзу 10 нових членів: Кіпр, Мальта, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина і Словенія

2005 – спадкоємець британського престолу принц Чарльз одружився з Каміллою Паркер-Боулз

Маккартні і Леннон

ХТО НАРОДИВСЯ 9 КВІТНЯ

1816 – Шарль Ежен Делоне, французький астроном і математик

1821 – Шарль Бодлер, поет і критик, класик французької та світової літератури

1882 – Віктор Веснін, російський архітектор, один з авторів архітектурного комплексу Дніпрогесу і частини забудови м.Запоріжжя

1918 – Йорн Утзон, датський архітектор

1926 – Х'ю Хефнер, засновник журналу "Playboy"

1932 – Карл Перкінс, один з першопрохідців рок-н-ролу

1932 – народилася одна з найзнаменитіших мавп в світі – Чита, яка знімалася у фільмах про пригоди Тарзана і занесена в Книгу рекордів Гіннесса як головний довгожитель серед мавп

1933 – французький актор Жан-Поль Бельмондо

1938 – Віктор Черномирдін, російський державний діяч

1954 – Денніс Куейд, американський кіноактор

Х'ю Хефнер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Чайки літають над будинком – скоро буде дощ

Ранковий туман 9 квітня обіцяє ясну погоду вдень

Якщо чайки кричать увечері в день Мотрони, то на наступний день буде ясно

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується робити косметичні процедури

Не можна струшувати ковдри 9 квітня і міняти постільну білизну

Вагітним заборонено виходити з дому

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