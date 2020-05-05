85-річна зірка Бонда знялась для Vogue: ефектні фото

Британський Vogue представив червневий номер, створений ще до карантину. На обкладинці з'явилася актриса Джуді Денч, відома за серією фільмів про Джеймса Бонда. Джуді провела понад 60 років на сцені і на знімальному майданчику, отримала 11 премій кіноакадемії BAFTA і одну статуетку "Оскара".

В інтерв'ю вона зізналася, що не збирається йти на пенсію (хоча карантин дуже їй нагадує).

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Джуді стала найстаршою героїнею обкладинки за всю історію журналу. На фотографіях вона носить тренч з органзи Dolce & Gabbana з квітковим принтом і шовкове плаття Armani Prive. Знімки зробили ще на початку лютого.

Журнал також випустив відео, де відомі фанати Джуді ставлять їй питання. Серед них – Кейт Мосс, Кара Делевінь, Різ Уізерспун, Стен Сміт, Лорен Кокс, Ліззі й інші знаменитості. Джуді розповіла про свою коротку реп-кар'єру і про те, наскільки жахливий мюзикл "Кішки", в якому вона знялась.

За час карантину Джуді стала зіркою соцмереж: її онук Сем Вільямс знімає з нею відео та викладає їх у Tik-Tok, а дочка викладає відео з карантинних буднів, які вони разом проводять у будинку актриси в графстві Суррей.

"Зйомка дуже багато значила для неї, – каже Фінті Вільямс, її дочка. – Я думаю, вік дуже сильно впливає на те, як ти себе почуваєш, і це додало їй трохи впевненості. Звичайно, після фотосесії вона повернулася, думаючи, що вона Бейонсе".

Джуді зізнається, що в часи її молодості актрис не знімали для обкладинки Vogue, тому зараз ідеальний час, аби сяяти.

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