Шерон Стоун розвеселила мережу дивними танцями: кумедне відео

Голлівудська актриса Шерон Стоун потішила підписників в Instagram незвичайним смішним роликом. Але водночас користувачі мережі були й здивовані. І ось чому.

На кадрах видно, як 62-річна Шерон Стоун без комплексів розважається. Зірка смішно танцює і кривляється під трек зірки соулу Джеймса Брауна "Get Up Offa That Thing".

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Таким чином актриса вшанувала пам'ять та привітала з днем народження покійного великого містера Джеймса Брауна, якому 3 травня мало б виповнитися 87 років.

Користувачі мережі не знали як на це реагувати, але зізналися таки, що Шерон Стоун їх розсмішила.

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