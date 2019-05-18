84-річний японець підкорив мережу своїм стилем (фото)

Креативний дідусь з Японії став зіркою Instagram завдяки стильним образам. Цей чоловік точно в тренді і не залишить вас байдужими!

64-річний дідусь Silver Tetsuya підкорив мережу завдяки своєму внукові Наоя Кудо, який вирішив показати, що поважний вік не є перешкодою для того, щоб бути на рівні з молоддю.

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У колишнього вчителя з Акіти з'явився профіль в соцмережі Instagram, у якому чоловік приміряє найстильніші образи. За короткий час дідусь підкорив серця понад 38 тисяч користувачів. Тож динамічний дует з внуком точно вдався і надихає інших на творчість!

Джерело всіх фото: instagram.com/slvr.tty

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