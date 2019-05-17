На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
- 49
Кепки, бейсболки, реперки і картузи можна назвати найпопулярнішими головними уборами у чоловіків різного віку. Особливо у теплу пору року. Розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ, як правильно підібрати та з чим поєднувати цей яскравий елемент образу.
Ні для кого з нас не є секретом те, що оригінальні і стильні кепки здатні змінити до невпізнання образ будь-якого чоловіка. Грамотно підібраний головний убір додасть тобі або брутальний образ, або підкреслить твій грайливий характер справжнього мачо, а може й надати інтелігентного вигляду. Головне знати – з чим носити кепку чоловікові.
До слова: Гід по стилю: як зав'язувати чоловічу бандану та з чим поєднувати популярний аксесуар
ТОП-5 порад, як правильно вибрати кепку
Кепка для чоловіка – один з найкращих аксесуарів для доповнення образу. Вона підійде практично кожному, впишеться в багато стилів, а носити її можна в будь-яку погоду. Підібравши для себе пару вдалих моделей, ти завжди будеш в тренді: виглядати актуально і свіжо.
Розмір
Запорука комфорту – правильно підібраний розмір головного убору. Від цього залежить наскільки вдало кепка буде "сидіти" на тобі, а ти не буде відчувати дискомфорт.
|Округлість
голови
|54 см
|55 см
|56 см
|57 см
|58 см
|59 см
|60-61 см
|62-63 см
|64-65 см
|Розмір
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|XXXL
|XXXXL
Регулююча застібка
Регульований розмір – можливість уникнути невдалої покупки в інтернеті. Крім цього регулятор може стати стильним декоративним елементом. Моделі з щільних тканин можна вибирати із застібкою на карабіни, кнопки чи ґудзики.
Наявність люверсів
Люверси – не тільки декоративна деталь, але і функціональна. Це – обов'язковий елемент в кепках з синтетичних матеріалів або з натуральних для спекотного сезону. Невеликі отвори забезпечують достатній приплив повітря, щоб захистити голову від перегріву або потовиділення. Альтернативою люверсам може стати сітка.
Стиль головного убору
Вибираючи кепку чи бейсболку, проаналізуй стиль свого гардероба. Англійська кепка не підійде до спортивного бомбера, а бейсболка недоречна у поєднанні з класичним пальто або етнічним пончо. Звертайте увагу на об’єм. Якщо віддаєш перевагу вільному одягу – не варто зупинятися на маленьких головних уборах і навпаки.
Як вибрати кепку до форми обличчя
Низькі моделі картуза роблять овал більш округлим, а високі (наприклад, бейсболка) його подовжують. Здавалося б непримітний декоративний елемент на маківці – плоский ґудзик – може зіграти поганий жарт. Овальні і подовжені обличчя від нього не змінюються, а круглі стають приплющеними. Єдиний виняток – бейсболки.
Стильні образи з чоловічою кепкою
Якщо день обіцяє бути насиченим, поєднання світлого світшота і бейсболки дозволить створити комфортний лук в розслабленому стилі. Хочеш зробити образ трохи суворішим? Тоді як доповнення до цього луку, вибирай темно-сині кросівки.
Поєднання чорного бомбера і бейсболки дозволить створити комфортний образ у невимушеному стилі. Хочеш зробити образ трохи елегантнішим? Тоді до цього образу вибери білі шкіряні низькі кеди або кросівки.
Якщо ти цінуєш зручність і практичність, світле довге пальто і бейсболка – класний вибір для привабливого повсякденного чоловічого образа. Хочеш зробити образ трохи суворішим? Тоді цього ансамблю вибери коричневі шкіряні черевики челсі.
Таке лаконічне і комфортне поєднання речей, як сірий светр з круглим вирізом і бейсболка, оцінять чоловіки, які люблять проводити дні активно. Думаєш над більш строгим образом? Тоді як доповнення до цього луку, вибери білі шкіряні низькі кеди.
Якщо ти запланував собі божевільний день, поєднання білої футболки з круглим вирізом і бейсболки допоможе створити зручний образ в розслабленому стилі. Чи не проти зробити ансамбль трохи суворіше? Тоді як взуття до цього образу, варто вибрати білі низькі кеди з щільної тканини.
Читайте також: Чоловіча косуха: як носити, з чим поєднувати та альтернативні варіанти культової куртки
-
13:29Переможець Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на фінал конкурсу
-
13:13Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки
-
12:54Погода на вихідних: прогноз на 18-19 травня в Україні
-
12:42У NASA показали наслідки зіткнення галактик: фото
-
12:29З'явився новий тренд наметів для мандрів: яскраві фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
11:52Це заняття допомагає зміцнити психічне здоров'я
-
11:43Настя Каменських розчулила мережу знімком з батьками
-
11:27Міс Всесвіт 2012 похизувалась розкішними формами (фото 18+)
-
11:15У мережі висміяли наречену за безглузде плаття
-
10:58Lama – Дим: дивіться новий заборонений кліп зірки
-
10:45Нова пошта попередила клієнтів про шахраїв
-
10:26Рятувальники оголосили попередження для українців
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:17У Нью-Йорку на аукціоні продали сталевого кролика за шалені гроші
-
09:50Гра престолів 2019: Стівен Кінг прокоментував останній сезон
-
09:31Як куріння впливає на розмір чоловічого статевого органу
-
09:14Зовсім гола Емілі Ратажковскі розкритикувала заборону абортів (18+)
-
08:50Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях
-
08:24Погода 17 травня в Україні: точний прогноз
-
07:57Дональд і Меланія Трамп здивували публіку своїм поцілунком
-
07:33Запах вашого тіла може свідчити про проблеми зі здоров'ям
-
07:14Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні
-
00:05Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
08:50Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях
-
07:14Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні
-
00:05Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
- 16 травня
-
22:00ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня
-
18:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
-
16:51Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал
- 14 травня
-
21:51ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня
-
16:21ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
12:23Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
-
10:23Популярна музика: сучасні пісні за тиждень
-
08:00Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
-
07:33Скільки чашок кави можна випити без шкоди для здоров'я
- 13 травня
-
22:40Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ