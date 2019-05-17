Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар

Кепки, бейсболки, реперки і картузи можна назвати найпопулярнішими головними уборами у чоловіків різного віку. Особливо у теплу пору року. Розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ, як правильно підібрати та з чим поєднувати цей яскравий елемент образу.

Ні для кого з нас не є секретом те, що оригінальні і стильні кепки здатні змінити до невпізнання образ будь-якого чоловіка. Грамотно підібраний головний убір додасть тобі або брутальний образ, або підкреслить твій грайливий характер справжнього мачо, а може й надати інтелігентного вигляду. Головне знати – з чим носити кепку чоловікові.

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Як вибрати чоловічу кепку

ТОП-5 порад, як правильно вибрати кепку

Кепка для чоловіка – один з найкращих аксесуарів для доповнення образу. Вона підійде практично кожному, впишеться в багато стилів, а носити її можна в будь-яку погоду. Підібравши для себе пару вдалих моделей, ти завжди будеш в тренді: виглядати актуально і свіжо.

Розмір

Запорука комфорту – правильно підібраний розмір головного убору. Від цього залежить наскільки вдало кепка буде "сидіти" на тобі, а ти не буде відчувати дискомфорт.

Округлість

голови 54 см 55 см 56 см 57 см 58 см 59 см 60-61 см 62-63 см 64-65 см Розмір XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Регулююча застібка

Регульований розмір – можливість уникнути невдалої покупки в інтернеті. Крім цього регулятор може стати стильним декоративним елементом. Моделі з щільних тканин можна вибирати із застібкою на карабіни, кнопки чи ґудзики.

Наявність люверсів

Люверси – не тільки декоративна деталь, але і функціональна. Це – обов'язковий елемент в кепках з синтетичних матеріалів або з натуральних для спекотного сезону. Невеликі отвори забезпечують достатній приплив повітря, щоб захистити голову від перегріву або потовиділення. Альтернативою люверсам може стати сітка.

З чим носити кепку чоловікам

Стиль головного убору

Вибираючи кепку чи бейсболку, проаналізуй стиль свого гардероба. Англійська кепка не підійде до спортивного бомбера, а бейсболка недоречна у поєднанні з класичним пальто або етнічним пончо. Звертайте увагу на об’єм. Якщо віддаєш перевагу вільному одягу – не варто зупинятися на маленьких головних уборах і навпаки.

Як вибрати кепку до форми обличчя

Низькі моделі картуза роблять овал більш округлим, а високі (наприклад, бейсболка) його подовжують. Здавалося б непримітний декоративний елемент на маківці – плоский ґудзик – може зіграти поганий жарт. Овальні і подовжені обличчя від нього не змінюються, а круглі стають приплющеними. Єдиний виняток – бейсболки.

Стильні образи з чоловічою кепкою

Якщо день обіцяє бути насиченим, поєднання світлого світшота і бейсболки дозволить створити комфортний лук в розслабленому стилі. Хочеш зробити образ трохи суворішим? Тоді як доповнення до цього луку, вибирай темно-сині кросівки.

Поєднання чорного бомбера і бейсболки дозволить створити комфортний образ у невимушеному стилі. Хочеш зробити образ трохи елегантнішим? Тоді до цього образу вибери білі шкіряні низькі кеди або кросівки.

Якщо ти цінуєш зручність і практичність, світле довге пальто і бейсболка – класний вибір для привабливого повсякденного чоловічого образа. Хочеш зробити образ трохи суворішим? Тоді цього ансамблю вибери коричневі шкіряні черевики челсі.

Таке лаконічне і комфортне поєднання речей, як сірий светр з круглим вирізом і бейсболка, оцінять чоловіки, які люблять проводити дні активно. Думаєш над більш строгим образом? Тоді як доповнення до цього луку, вибери білі шкіряні низькі кеди.

Якщо ти запланував собі божевільний день, поєднання білої футболки з круглим вирізом і бейсболки допоможе створити зручний образ в розслабленому стилі. Чи не проти зробити ансамбль трохи суворіше? Тоді як взуття до цього образу, варто вибрати білі низькі кеди з щільної тканини.

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