82-річна голлівудська акторка надихає займатися спортом за допомогою TikTok

Джейн Фонда стала знаменитою не тільки завдяки акторському поприщу, а й спортивному. У 80-х вона отримала негласне звання "королева аеробіки". Через десятки років вона перебуває в прекрасній формі і продовжує вправлятися вдома – рекомендуючи наслідувати її приклад, тим більше в умовах самоізоляції.

Щоб долучити до аеробіки якомога більше людей, включаючи молодь, Фонда зареєструвалася у соцмережі TikTok і відродила свої культові домашні тренування в відеоформаті.

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Привіт, TikTok! Мене звуть Джейн Фонда. Я хочу повторити свій воркаут і пропоную вам приєднатися до мене. Я збираюся перемогти цю кризу. Підіймаємося вгору й опускаємося, підіймаємося й опускаємося, – заявила Джейн, представивши короткий комплекс вправ.

До слова, свою першу студію аеробіки в Беверлі-Хіллз Фонда відкрила у 1979 році, після чого організувала ще кілька точок в інших містах США. У 1981 році в продаж надійшла її книга Jane Fonda's Workout, що розійшлася мільйонами примірників, але головний успіх був на боці їй завдяки відеокасетам з вправами.

В її прагненні нести прекрасне у світ Джейн не зупиняє вік. Нещодавно вона випустила свою першу колекцію спортивного одягу спільно з компанією Evine Live Inc і знялася в першій рекламній кампанії, примірявши облягаючий тренувальний костюм. До колекції увійшли 25 предметів одягу – футболки, спортивні бюстгальтери, легінси і майки. Повідомляється, що Джейн Фонда особисто брала участь в розробці кожного предмета колекції, а в майбутньому під торговою маркою планує випускати також товари для здоров'я і харчування та різне фітнес-обладнання.

Джейн у свої 82 роки надихає на нові звершення / gettyimages

Сучасна культура не любить, коли жінки зі зморшками говорять про секс. Так само, як і дітям не подобається думати, що їхні батьки "роблять це". Але найбільш швидкозростаюча демографія у світі – це жінки похилого віку. І романтичні фільми з літніми людьми дають їм надію. Коли мені було трохи за сорок, я сказала, що хочу привнести вигляд літньої жінки в культуру. Тепер до мене підходять і кажуть: "Спасибі, я бачу, що є щось попереду", – розповіла в інтерв'ю The Hollywood Reporter Фонда, у якої за все життя, за її словами, було "троє чоловіків і дюжина коханців".

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