Це відео Двейна Джонсона з донечкою подивилися 14 мільйонів разів

Актор Двейн Джонсон показав "ритуал" миття рук своєї дворічної дочки Тіани. Шанувальники у захваті від актора!

Зворушливий ролик голлівудського актора Двейна Скелі Джонсона з дочкою розчулив мережу і став вірусним. Відео з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

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У ролику актор показує, як його малеча миє руки. Джонсон виконує реп-частину з мультфільму Моана, який він озвучував. Під заводний ритм він, граючи, вимиває дочки руки і грає з нею. При цьому актор знявся з оголеним торсом і прикрився рушником нижче пояса.

Джонсон закликав усіх глядачів стежити за гігієною і залишатися здоровими. Відзначимо, що за півдня ролик подивилися більше 14 мільйонів разів, а фоловери актора прийшли від нього в захват.

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