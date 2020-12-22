У мережі показали, як проходять дорожні випробування першого кросовера Ferrari

Перший кросовер Ferrari під назвою Purosangue, або "Чистокровний" у перекладі з італійського, уперше показали на відео. Новинка, робота над якою ведеться з 2018 року, проходить дорожні випробування на трасі неподалік заводу Ferrari в Маранелло.

На ролику видно прототип кросовера, покритий щільним камуфляжем, під яким складно розгледіти зовнішність моделі. Раніше Purosangue, замаскований під Maserati Levante, уже потрапляв в об'єктив фотошпигунів у статиці, проте на відео засвітився вперше.

Це цікаво: Bentley планує пересадити Санта-Клауса на новий седан Flying Spur

Раніше Ferrari підтвердила, що в основу кросовера ляже платформа Front Mid Engine Architecture від Ferrari Roma. Вона передбачає використання моторів V6, V8 і V12.

Про силову установку кросовера поки відомо небагато. Очікується, що Purosangue рухатиметься завдяки гібридній системі на базі V8 з подвійним турбонаддувом або V12.

За словами директора Ferrari з маркетингу Енріко Галльєра, електрифікація V12 може зробити автомобіль занадто важким, тому в ідеалі електричними "доважком" слід обладнувати менші двигуни. Однак він додав, компанія готова електрифікувати будь-який зі своїх моторів, якщо це виявиться доцільним.

Очікується, що зовні Purosangue буде схожий з Roma – у суперкара кросовер може "успадкувати" дизайн передка. Корму ж виконають у стилі знятого з виробництва шутінг-брейка GTC4Lusso, наступником якого бачать Purosangue.

За даними Autoexpress, Ferrari Purosangue дебютує вже у наступному році. Першому кросоверу марки, або FUV (Ferrari Utility Vehicle), доведеться змагатися з Lamborghini Urus, Aston Martin DBX і Bentley Bentayga.

Читайте також: VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео