80-річний пенсіонер щодня їздить на Ferrari F40: усі мріють про таку старість

80-річний британець Джон Клауер поділився емоціями від володіння Ferrari F40. За словами чоловіка, попри солідний вік, він продовжує щодня їздити на своєму 478-сильному суперкарі у будь-яку погоду.

Джон Клауер – колекціонер зі стажем. За 80 років життя чоловік володів майже двома десятками суперкарів, серед яких – 15 різних Ferrari, Lamborghini Aventador, а також McLaren 675 LT. Однак, за його словами, "Авентадор" виявився для нього занадто широким, а "Макларен" він використовує як автомобіль вихідного дня.

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Безумовно, головною маркою у житті пенсіонера є саме італійський виробник з Маранелло. Наразі чоловік насолоджується щоденним водінням легендарного Ferrari F40 червоного кольору. Джон стверджує, що завдяки одному з найбільших суперкарів в історії він відчуває винятково позитивні емоції і залишається молодий духом, попри свій вік.

Ferrari F40 випускали з1987 по 1992 рік. Суперкар оснащений 2,9-літровим V8 потужністю 478 кінських сил. Агрегат працює у парі з п'ятиступінчастою "механікою". До "сотні" купе розганяється за 4,1 секунди. Максимальна швидкість – 324 кілометри на годину.

У кінці червня норвежець Генрі Харрфельдт відсвяткував своє 78-річчя, купивши родстер McLaren 720S Spider 2018 року. Попри свій солідний вік і величезну потужністю суперкара, чоловік використовує його щодня.

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