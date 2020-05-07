8 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 травня, віряни відзначають день Святого Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква шанує день Святого Марка і вважає його володарем весняних дощів. Говорили про те, що, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, то можна очікувати багатого врожаю. Тому травневим грозам завжди дуже раділи. До речі, назва дня "Ключник" якраз і виникла з тієї причини, то, згідно з давніми віруваннями, Марк мав ключі від неба, яке він відчіпляв, для того щоб дощ пролився.

Святий Марк

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій, Сава, Фома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День пам'яті і примирення, який присвячується жертвам Другої світової війни

У Данії відзначають День молитви

У Шотландії – День весни

1709 – російське військо зруйнувало Запорізьку Січ у відповідь на перехід запорожців на бік гетьмана Мазепи

1713 – указом Петра I столицю Російської імперії перенесено з Москви до Санкт-Петербурга

1847 – англійський винахідник Роберт Томсон запатентував гумову камеру для коліс

1886 – доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Це засіб мав такий попит, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів: сьогодні його продають у всьому світі під назвою Coca-Cola

1933 – Махатма Ганді почав голодний страйк проти британського панування в Індії

1951 – Іван Драч опублікував свій перший вірш

1960 – встановлені дипломатичні відносини між Кубою і СРСР

1976 – шведська група ABBA втретє піднялася на першу сходинку британського хіт-параду з піснею Fernando

Coca-Cola

ХТО НАРОДИВСЯ 8 травня

1753 – Мігель Ідальго, мексиканський священник, лідер мексиканської революції

1885 – Томас Костейн, канадський письменник

1904 – Борис Ліванов, актор і режисер

1940 – Пітер Бенчлі (Peter Benchley), американський письменник і сценарист

1946 – Юрій Мамін, кінорежисер

1972 – Даррен Хейз (Darren Hayes), австралійський співак

1975 – Енріке Іглесіас (Enrique Iglesias), іспанський співак, син Хуліо Іглесіаса

1981 – Потапенко Олексій Андрійович, український музикант (Потап)

Потап

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні кує зозуля, морозів бути не має

Якщо сьогодні ясний і сонячний день, літо обіцяє бути спекотним

Якщо веселка висить високо в небі, має бути ясна погода

Веселка

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися і ображатися

Не варто витрачати багато грошей

Не рекомендують виносити сміття

Читайте також: Що найчастіше купують українці онлайн під час карантину