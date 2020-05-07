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8 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 травня, віряни відзначають день Святого Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем у цей день церква шанує день Святого Марка і вважає його володарем весняних дощів. Говорили про те, що, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, то можна очікувати багатого врожаю. Тому травневим грозам завжди дуже раділи. До речі, назва дня "Ключник" якраз і виникла з тієї причини, то, згідно з давніми віруваннями, Марк мав ключі від неба, яке він відчіпляв, для того щоб дощ пролився.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій, Сава, Фома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пам'яті і примирення, який присвячується жертвам Другої світової війни
- У Данії відзначають День молитви
- У Шотландії – День весни
- 1709 – російське військо зруйнувало Запорізьку Січ у відповідь на перехід запорожців на бік гетьмана Мазепи
- 1713 – указом Петра I столицю Російської імперії перенесено з Москви до Санкт-Петербурга
- 1847 – англійський винахідник Роберт Томсон запатентував гумову камеру для коліс
- 1886 – доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Це засіб мав такий попит, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів: сьогодні його продають у всьому світі під назвою Coca-Cola
- 1933 – Махатма Ганді почав голодний страйк проти британського панування в Індії
- 1951 – Іван Драч опублікував свій перший вірш
- 1960 – встановлені дипломатичні відносини між Кубою і СРСР
- 1976 – шведська група ABBA втретє піднялася на першу сходинку британського хіт-параду з піснею Fernando
ХТО НАРОДИВСЯ 8 травня
- 1753 – Мігель Ідальго, мексиканський священник, лідер мексиканської революції
- 1885 – Томас Костейн, канадський письменник
- 1904 – Борис Ліванов, актор і режисер
- 1940 – Пітер Бенчлі (Peter Benchley), американський письменник і сценарист
- 1946 – Юрій Мамін, кінорежисер
- 1972 – Даррен Хейз (Darren Hayes), австралійський співак
- 1975 – Енріке Іглесіас (Enrique Iglesias), іспанський співак, син Хуліо Іглесіаса
- 1981 – Потапенко Олексій Андрійович, український музикант (Потап)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні кує зозуля, морозів бути не має
- Якщо сьогодні ясний і сонячний день, літо обіцяє бути спекотним
- Якщо веселка висить високо в небі, має бути ясна погода
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися і ображатися
- Не варто витрачати багато грошей
- Не рекомендують виносити сміття
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