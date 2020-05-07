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8 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 травня – п'ятниця

Сьогодні, 8 травня, віряни відзначають день Святого Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква шанує день Святого Марка і вважає його володарем весняних дощів. Говорили про те, що, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, то можна очікувати багатого врожаю. Тому травневим грозам завжди дуже раділи. До речі, назва дня "Ключник" якраз і виникла з тієї причини, то, згідно з давніми віруваннями, Марк мав ключі від неба, яке він відчіпляв, для того щоб дощ пролився.

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Святий Марк

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій, Сава, Фома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День пам'яті і примирення, який присвячується жертвам Другої світової війни
  • У Данії відзначають День молитви
  • У Шотландії – День весни
  • 1709 – російське військо зруйнувало Запорізьку Січ у відповідь на перехід запорожців на бік гетьмана Мазепи
  • 1713 – указом Петра I столицю Російської імперії перенесено з Москви до Санкт-Петербурга
  • 1847 – англійський винахідник Роберт Томсон запатентував гумову камеру для коліс
  • 1886 – доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Це засіб мав такий попит, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів: сьогодні його продають у всьому світі під назвою Coca-Cola
  • 1933 – Махатма Ганді почав голодний страйк проти британського панування в Індії
  • 1951 – Іван Драч опублікував свій перший вірш
  • 1960 – встановлені дипломатичні відносини між Кубою і СРСР
  • 1976 – шведська група ABBA втретє піднялася на першу сходинку британського хіт-параду з піснею Fernando
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Coca-Cola

ХТО НАРОДИВСЯ 8 травня

  • 1753 – Мігель Ідальго, мексиканський священник, лідер мексиканської революції
  • 1885 – Томас Костейн, канадський письменник
  • 1904 – Борис Ліванов, актор і режисер
  • 1940 – Пітер Бенчлі (Peter Benchley), американський письменник і сценарист
  • 1946 – Юрій Мамін, кінорежисер
  • 1972 – Даррен Хейз (Darren Hayes), австралійський співак
  • 1975 – Енріке Іглесіас (Enrique Iglesias), іспанський співак, син Хуліо Іглесіаса
  • 1981 – Потапенко Олексій Андрійович, український музикант (Потап)
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Потап

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні кує зозуля, морозів бути не має
  • Якщо сьогодні ясний і сонячний день, літо обіцяє бути спекотним
  • Якщо веселка висить високо в небі, має бути ясна погода
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Веселка

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритися і ображатися
  • Не варто витрачати багато грошей
  • Не рекомендують виносити сміття

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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