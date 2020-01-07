8 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 січня, віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують Собор Пресвятої Богородиці. Це свято умисно встановлено одразу ж після Різдва, оскільки Марія однією із найважливіших жінок у релігії. А Собором цей день називають тому, що сьогодні відзначають усіх близьких осіб до Діви Марії та Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 8 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Єфим, Йосип, Костянтин, Марія та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1297 — Франсуа Грімальді захопив Монако. Цей день вважається початком понад 700-літнього правління династії Грімальді та існування незалежної держави Монако.

1656 — у голландському місті Гарлем вийшов перший номер газети "Гарлемський вісник", яка видається і досі. Це найстаріше з періодичних видань, що існують сьогодні

1851 — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату продемонстрував обертання Землі.

1889 — учений Герман Голлеріт із Нью-Йорка запатентував табулюючу машину, яка була використана під час перепису населення в країні.

1912 — засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади в Південній Африці. Основна мета організації — захист прав темношкірої більшості.

1918 — виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон запропонував мирну програму з 14 пунктів, що мала сприяти закінченню І Світової війни.

1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.

1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.

2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера "Queen Mary 2", найбільшого на той час у світі.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 СІЧНЯ

1589 — Іван Гундулич, хорватський поет і політичний діяч. Один з найбільших представників дубровницької літератури.

1824 — Вілкі Коллінз, англійський письменник (Місячний камінь, Жінка в білому).

1836 — Лоуренс Альма-Тадема, нідерландський і британський художник.

1859 — Степан Смаль-Стоцький, український мовознавець і педагог, літературознавець (один із перших теоретиків українського віршування)

1879 — Васильченко Степан Васильович, український письменник (Мужицька арихметика, Окопний щоденник, Чарівниця, Минають дні, В бур'янах).

1891 — Ніжинська, Броніслава Хомівна, всесвітньовідома артистка балету, балетмейстер, хореограф і балетний педагог.

1922 — Величко Осип, український різьбяр і педагог.

1935 — Симоненко Василь Андрійович, український поет (Лебеді материнства, Ти знаєш, що ти людина?, Україні), журналіст, один з активістів руху "шістдесятників".

1935 — Елвіс Преслі, визначний американський співак

1942 — Стівен Гокінг, видатний британський фізик-теоретик, член Британського наукового Королівського товариства та Академії наук США.

1947 — Девід Бові, британський рок-музикант, співак, продюсер, аудіоінженер, композитор, художник, актор.

1988 — Ярослав Джусь, український бандурист, композитор, аранжувальник, ді-джей, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, півфіналіст та володар призу глядацьких симпатій головного шоу країни "Україна має талант-2", засновник гурту Шпилясті кобзарі.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Галичині до світанку запалювали дідухів та стрибали через вогнище, бо вночі мають гуляти відьми.

Якщо день буде морозним, то літо буде спекотним.

Якщо буде сильно сніжити, то наступний місяць буде холодним.

Якщо вдень видно місяць, то 9 січня варто очікувати опади.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна готувати та пити кисіль

Не можна робити мотузки

Не можна не впускати колядників

Не можна лаятись та сваритись

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам

Не можна думати про погане

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