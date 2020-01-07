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8 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 січня, віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують Собор Пресвятої Богородиці. Це свято умисно встановлено одразу ж після Різдва, оскільки Марія однією із найважливіших жінок у релігії. А Собором цей день називають тому, що сьогодні відзначають усіх близьких осіб до Діви Марії та Ісуса Христа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 8 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Єфим, Йосип, Костянтин, Марія та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1297 — Франсуа Грімальді захопив Монако. Цей день вважається початком понад 700-літнього правління династії Грімальді та існування незалежної держави Монако.
- 1656 — у голландському місті Гарлем вийшов перший номер газети "Гарлемський вісник", яка видається і досі. Це найстаріше з періодичних видань, що існують сьогодні
- 1851 — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату продемонстрував обертання Землі.
- 1889 — учений Герман Голлеріт із Нью-Йорка запатентував табулюючу машину, яка була використана під час перепису населення в країні.
- 1912 — засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади в Південній Африці. Основна мета організації — захист прав темношкірої більшості.
- 1918 — виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон запропонував мирну програму з 14 пунктів, що мала сприяти закінченню І Світової війни.
- 1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.
- 1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.
- 2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера "Queen Mary 2", найбільшого на той час у світі.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 СІЧНЯ
- 1589 — Іван Гундулич, хорватський поет і політичний діяч. Один з найбільших представників дубровницької літератури.
- 1824 — Вілкі Коллінз, англійський письменник (Місячний камінь, Жінка в білому).
- 1836 — Лоуренс Альма-Тадема, нідерландський і британський художник.
- 1859 — Степан Смаль-Стоцький, український мовознавець і педагог, літературознавець (один із перших теоретиків українського віршування)
- 1879 — Васильченко Степан Васильович, український письменник (Мужицька арихметика, Окопний щоденник, Чарівниця, Минають дні, В бур'янах).
- 1891 — Ніжинська, Броніслава Хомівна, всесвітньовідома артистка балету, балетмейстер, хореограф і балетний педагог.
- 1922 — Величко Осип, український різьбяр і педагог.
- 1935 — Симоненко Василь Андрійович, український поет (Лебеді материнства, Ти знаєш, що ти людина?, Україні), журналіст, один з активістів руху "шістдесятників".
- 1935 — Елвіс Преслі, визначний американський співак
- 1942 — Стівен Гокінг, видатний британський фізик-теоретик, член Британського наукового Королівського товариства та Академії наук США.
- 1947 — Девід Бові, британський рок-музикант, співак, продюсер, аудіоінженер, композитор, художник, актор.
- 1988 — Ярослав Джусь, український бандурист, композитор, аранжувальник, ді-джей, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, півфіналіст та володар призу глядацьких симпатій головного шоу країни "Україна має талант-2", засновник гурту Шпилясті кобзарі.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Галичині до світанку запалювали дідухів та стрибали через вогнище, бо вночі мають гуляти відьми.
- Якщо день буде морозним, то літо буде спекотним.
- Якщо буде сильно сніжити, то наступний місяць буде холодним.
- Якщо вдень видно місяць, то 9 січня варто очікувати опади.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна готувати та пити кисіль
- Не можна робити мотузки
- Не можна не впускати колядників
- Не можна лаятись та сваритись
- Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам
- Не можна думати про погане
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