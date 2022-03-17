СпівДія: в Україні з'явилась офіційна платформа гуманітарної допомоги

В Україні запрацювала нова платформа, яка об'єднала і державні, і волонтерські ініціативи з гуманітарної допомоги під час війни. Сайт "СпівДія" дозволяє людям допомагати один одному безпечно.

Волонтери разом з Офісом президента та урядом створили офіційну платформу СпівДія, яка є чудовим майданчиком для координації між різними організаціями, волонтерськими фондами та державними установами. Тут волонтери можуть допомагати всім, хто цього потребує, зазначають у Кабміні.

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Важливо: платформа є безпечною і для тих, хто надає допомогу, і для тих, хто її отримує.

Яку допомогу залучають на платформі СпівДія:

Гуманітарна допомога (їжа, одяг, засоби гігієни, одяг, побутова техніка, матраци тощо);

Добровільна майнова та особиста допомога (склади, транспорт, волонтери);

Медичні ресурси (устаткування та ліки);

Сервісна допомога (водії-чоловіки призовного віку від 18 до 60 років для міжнародних перевезень гуманітарних вантажів);

Фінансова (перерахування грошей на закупівлю необхідного).

Як отримати або запропонувати допомогу на платформі СпівДія:

Організації та волонтери можуть подати заявку на отримання чи надання допомоги на сайті СпівДія (https://spivdiia.org.ua/) . Після цього їм зателефонують для підтвердження запитів.

Фізичні особи, власники транспортних засобів чи транспортні компанії також можуть надавати різні види транспорту та реєструватись у якості водіїв у певних межах (по місту, по області, між країнами).

Згодом на базах громадських організацій та молодіжних центрів запрацюють "Співдія Хаби", де будуть опрацьовуватись місцеві потреби щодо гуманітарної допомоги.

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