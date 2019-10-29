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Як правильно зберігати шини без дисків: актуальні лайфхаки для власників авто
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Здавалося б, що може бути складного в зберіганні автомобільних шин? Усі водії двічі на рік змінюють гуму – літню на зимову і навпаки. При цьому вільні шини складають у гараж або на балкон, навіть не замислюючись про вимоги зберігання виробів. А вони є!
Якщо не звертати уваги на рекомендації щодо зберігання шин, то навіть найдорожча гума навряд чи прослужить довго. Ми зібрали перевірені поради, як правильно зберігати шини без дисків. Мотайте на вус, адже саме час перевзувати авто!
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Порада № 1. Визначтеся з приміщенням
Уже доведено, що ультрафіолет негативно вливає на гуму, тому зберігати виріб треба в закритому від сонячних променів приміщенні, обов'язково сухому і при температурі від +10 до +25 градусів з невеликими відхиленнями. Врахуйте, що приміщення для зберігання автомобільних шин має добре провітрюватися і мати вологість повітря на рівні 50-60%.
Багато автолюбителів люблять тримати шини в підвалі, але це не бажано робити через підвищений рівень вологості там. Якщо ж іншого виходу немає, то необхідно час від часу провітрювати приміщення.
Порада №2. Обов'язково позначайте шини
Щоб не виникало проблем з подальшою установкою шин і проведенням планової заміни, необхідно позначати гуму. Вкажіть, куди вона була спрямована (можна стрілкою), і підпишіть, де вона була встановлена (наприклад, "ПП" – праве переднє або "ЛЗ" – ліве заднє).
Порада №3. Обробка гуми обов'язкова
Перед зберіганням шини необхідно добре вимити, прибрати камені з протекторів і висушити. Крім цього, зараз є безліч засобів, які вберігають гуму від передчасного старіння. Поцікавтеся в магазині, який протекторант або очищувач користується найбільшою популярністю. Перед застосуванням обов'язково прочитайте інструкцію. Пам'ятайте, що неправильне використання спецзасобів може скоротити термін експлуатації шини.
Порада №4. Положення має значення
Важливий фактор – як зберігаються ваші шини. Якщо гума на дисках, то її можна зберігати в положенні лежачи (для економії простору допускається складання коліс одне на одне) або в підвішеному стані (кожне окремо). Зберігати шини з дисками у вертикальному положенні не рекомендується.
При зберіганні гуми без дисків складати шини в горизонтальне положення і підвішувати заборонено. Якщо ж такої вимоги не дотримуватися, то можливе погіршення зчеплення колеса з дорогою. Та й знос протектора прискорюється. Зберігати гуму без дисків бажано вертикально (можна впритул одна до одної). Як опору краще використовувати напівкруглу поверхню, щоб уникнути деформації. Але навіть при правильній установці шини необхідно провертати (хоча б один-два рази на місяць).
Порада №5. Ніяких пакетів
Якщо вам не вдалося створити у себе на балконі ідеальні для зберігання шин умови, не поспішайте рятуватися пакетами. Це дуже шкідливо. Згодом може утворитися конденсат, а підвищена вологість, як ми вже згадували, гумі ні до чого.
Порада №6. Бережіть шини в зимовий час
Машина всю зиму проводить на стоянці? Тоді необхідно провести деякі підготовчі заходи. Зокрема, бажано покрити шини білим захисним шаром (можна вапняним). Крім цього, не зайвим буде підкласти під гуму дерев'яні бруски. Це дозволить уникнути контакту гуми з вологою (замерзлою) поверхнею.
Порада №7. Не економте на якісному зберіганні
Якщо так вийшло, що зберігати шини просто ніде або вищезгадані умови не виконуються, можна скористатися послугами спеціальних компаній. Сьогодні таких сервісів (особливо в великих містах) предостатньо. Але і тут необхідно бути гранично уважним. По-перше, вивчіть договір. У ньому повинні чітко вказуватися умови зберігання гуми (температура, вологість і так далі). По-друге, приділіть увагу розділу відповідальності. Дізнайтеся, як буде діяти компанія в разі пошкодження або втрати майна. Якщо в обраному сервісі шини здаються просто по квитанції, ризикувати не варто. По-третє, не полінуйтеся самі побувати в приміщенні для зберігання шин, заміряти в ньому температуру і вологість.
Будьте впевнені, при дотриманні рекомендацій, наведених у статті, ваші шини прослужать дуже довго. Комфортної та безпечної їзди вам!
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