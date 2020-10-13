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8 порад для хорошого життя, які варто знати кожному
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Мало хто б відмовився від шансу змінити на краще своє життя, тож для цього зібрали 8 важливих виборів, які варто приймати, щоб мати бажане майбутнє. Все у ваших руках!
1. Обирайте саморозвиток
Мало хто не любить порозмовляти про те, як чудово було б постійно працювати над собою та самовдосконалюватись. Але частенько цей запал зникає так само швидко, як і з'являється.
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Дуже мало людей насправді береться за справу та не завершує її на стадії пустих балачок. Хоча насправді тут немає нічого важкого. Просто пора прийняти рішення, щоб поступово і невеликими кроками ставати тією людиною, якою ви себе бачите за кілька років. Приміром, прокидатись на світанку, починати день з зарядки, читати хоча б одну книжку в місяць, навчитись відкладати кошти і тому подібне.
2. Обирайте добро у відповідь на зло
У житті трапляються дуже різні люди і зовсім не всі вони бажають хорошого. Однак у будь-якій ситуації не варто піддаватись негативним емоціям та шукати способи помститись чи відповідати злом на зло. Не піддавайтесь на провокації: якщо вам брешуть, говоріть правду, обманюють – грайте чесно. Звісно ж, це буде нелегко, але душевний спокій та впевненість у тому, що ви справді хороша людина – важливіше.
3. Обирайте прощання з поганими звичками
Звісно ж, легше сказати, аніж зробити, але розуміння того, що це шкодить вашому здоров'ю та забирає роки життя може допомогти. Варто прийняти серйозне рішення та розпрощатись з усім, що псує якість сьогодення. І починати не з понеділка, нового місяця чи року. Починайте з малого: оберіть певну шкідливу звичку і боріться з нею вже з цією миті. Якщо не знаєте як: користуйтесь порадами близьких, друзів, фахівців, шукайте однодумців.
4. Обирайте працювати розумно, а не багато
Мало хто не чув цієї цитати, але ще менша кількість людей її використовує на практиці. Якщо після роботи ви відчуваєте максимальну втому, але кількість справ не зменшилась, варто замислитись. Пора проаналізувати, на що витрачається скільки часу. Це дозволить правильно розподілити день, щоб встигнути і якісно попрацювати, і відпочити.
5. Обирайте ставитись до роботи, як до чогось корисного для інших
Робота – це не лише примітивний спосіб заробітку коштів. Якщо ви усіма силами будете прагнути зробити щось хороше та допомагати іншим, то гроші будуть знаходити вас самі. Запам'ятайте, що кошти – це лише спосіб, а не мета. А цей світ вартий того, щоб збільшувати кількість добра в ньому.
6. Обирайте баланс духовного, фізичного та емоційного
Гармонія з'являється саме тоді, коли ці ти складові у рівновазі. Тому приділяйте час кожній з них однаково, щоб бути здоровими та щасливими.
7. Обирайте більше віддавати, аніж отримувати
Хоч всім хочеться отримувати від світу якомога більше, але набагато важливіше – віддавати. Це не лише викликає позитивні емоції, а й робить світ трішки кращим. Йдеться не тільки про кошти, а й про час, турботу та віру.
8. Обирайте приходити додому до вечері
Ідеальне завершення дня – це вечеря у сімейному колі, адже близькі є найважливішим у житті кожної людини. Постарайтесь завжди знаходити для них час. Цей вибір ніколи не змусить вас про цього шкодувати. Адже з віком такі миті перетворяться у найприємніші спогади.
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