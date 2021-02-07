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8 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 лютого – понеділок

Сьогодні, 8 лютого, християни відзначають День пам'яті святого Федора Студита, а також сьогодні День словенської культури. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

8 лютого 2021 року вшановують пам'ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і монах, якого церковнослужителі зарахували до лику святих. За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1106 – Великий князь Київський Володимир Мономах склав Повчання
  • 1587 – Після 19 років ув'язнення в замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт
  • 1600 – суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно
  • 1724 – імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук
  • 1879 – інженер Сенфорд Флемінг вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси
  • 1885 – опубліковано перше оповідання Бернарда Шоу
  • 1908 – перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова
  • 1914 – в Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ"
  • 1915 – в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Гріффіта "Народження нації"
  • 1921 – Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник Асканія-Нова
  • 1969 – відбувся перший політ найбільшого в світі пасажирського літака Boeing 747
  • 1964 – Beatles прибули до аеропорту Кеннеді, і Америку охопила хвиля бітломанії
  • 1965 – в Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні
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Boeing 747

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛЮТОГО

  • 1700 – Данило Бернуллі, фізик і математик, відкривач однойменного рівняння стаціонарного руху ідеальної рідини
  • 1822 – Маркевич Опанас, народознавець, член Кирило-Мефодіївського товариства
  • 1828 – Жюль Верн, французький письменник-фантаст
  • 1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік
  • 1850 – Іван Похитонов, український і російський живописець
  • 1883 – Йозеф Шумпетер, австрійський та американський економіст і соціолог
  • 1904 – Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педагог
  • 1906 – Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання
  • 1920 – Лана Тернер, голлівудська кінозірка
  • 1925 – Джек Леммон, американський кіноактор
  • 1931 – Джеймс Дін, американський кіноактор
  • 1932 – Джон Вільямс, американський композитор і музикант, автор музики до найвідоміших голлівудських фільмів
  • 1945 – Джон Грішем, американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів

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Менделєєв

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У цей день ворожать на погоду.
  • Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко
  • Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг
  • Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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