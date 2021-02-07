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8 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 лютого, християни відзначають День пам'яті святого Федора Студита, а також сьогодні День словенської культури. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
8 лютого 2021 року вшановують пам'ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і монах, якого церковнослужителі зарахували до лику святих. За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 8 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1106 – Великий князь Київський Володимир Мономах склав Повчання
- 1587 – Після 19 років ув'язнення в замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт
- 1600 – суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно
- 1724 – імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук
- 1879 – інженер Сенфорд Флемінг вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси
- 1885 – опубліковано перше оповідання Бернарда Шоу
- 1908 – перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова
- 1914 – в Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ"
- 1915 – в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Гріффіта "Народження нації"
- 1921 – Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник Асканія-Нова
- 1969 – відбувся перший політ найбільшого в світі пасажирського літака Boeing 747
- 1964 – Beatles прибули до аеропорту Кеннеді, і Америку охопила хвиля бітломанії
- 1965 – в Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ЛЮТОГО
- 1700 – Данило Бернуллі, фізик і математик, відкривач однойменного рівняння стаціонарного руху ідеальної рідини
- 1822 – Маркевич Опанас, народознавець, член Кирило-Мефодіївського товариства
- 1828 – Жюль Верн, французький письменник-фантаст
- 1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік
- 1850 – Іван Похитонов, український і російський живописець
- 1883 – Йозеф Шумпетер, австрійський та американський економіст і соціолог
- 1904 – Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педагог
- 1906 – Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання
- 1920 – Лана Тернер, голлівудська кінозірка
- 1925 – Джек Леммон, американський кіноактор
- 1931 – Джеймс Дін, американський кіноактор
- 1932 – Джон Вільямс, американський композитор і музикант, автор музики до найвідоміших голлівудських фільмів
- 1945 – Джон Грішем, американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день ворожать на погоду.
- Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко
- Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг
- Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо
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