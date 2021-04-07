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8 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 квітня, у світі відзначають Міжнародний день ромів та День любителів зоопарку, а віряни – Собор Архангела Гавриїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Про них читайте на Радіо МАКСИМУМ!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 8 квітня віряни відзначають Собор Архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл – один з головних ангелів. За велінням Бога він підтримував і надихав Мойсея в той час, коли він писав книгу Буття. Гавриїл також допомагав Данилу здійснювати пророцтво про долю єврейського народу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 8 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла, Малахій, Кіндрат, Віра, Марія, Цезарія, Діонісій, а також Януарій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день ромів
- День любителів зоопарку
- 1158 – князь Андрій Боголюбський закладає Успенський собор у Володимирі.
- 1513 – мореплавець Хуан Понсе де Леон оголошує Флориду володінням Іспанії.
- 1548 – Перу проголошено територією Іспанії.
- 1766 – у США запатентована перша пожежна драбина.
- 1830 – Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями.
- 1838 – пароплав "Brunel Isambard" завершує свою першу подорож з Бристоля до Нью-Йорка; на подорож було потрібно 15 днів.
- 1847 – арешт у Києві поета Т. Г. Шевченка та історика М. І. Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодієвського братства.
- 1848 – в Австрійській Імперії оголошена рівноправність мов.
- 1853 – відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.
- 1913 – у Пекіні починає роботу перший китайський парламент.
- 1919 – Україна проголошена радянською республікою.
- 1930 – вийшов на екрани кінофільм О. Довженка "Земля".
- 1946 – у Женеві відбулося останнє засідання Ліги Націй.
- 1947 – фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів).
- 1966 – обрання Леоніда Брежнєва Генеральним секретарем ЦК КПРС.
- 1971 – відбувся перший Всесвітній конгрес ромів у Лондоні, який прийняв ромський гімн і прапор.
- 1986 – Горбачов Михайло Сергійович під час візиту в Тольятті вперше ужив слово "перебудова".
- 1988 – СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.
- 1990 – на американському каналі ABC початий прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс".
- 1990 – створено благодійний Міжнародний фонд "Відродження" (українське відділення "Фонду Сороса").
- 1992 – американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу.
- 2001 – церква виступила проти "Формули-1"
ХТО НАРОДИВСЯ 8 КВІТНЯ
- 1460 – Понсе де Леон, іспанський мандрівник, першовідкривач Флориди.
- 1605 – Філіп IV Красивий, король Іспанії та Португалії.
- 1692 – Джузеппе Тартіні, італійський скрипаль та композитор.
- 1798 – Діонісіос Соломос, один з фундаторів новогрецької поезії, автор національного гімну Греції "Гімн про волю".
- 1817 – Браун-Секард Шарль, французький фізіолог, піонер ендокринології.
- 1859 – Гуссерль Едмунд, німецький філософ, засновник феноменології ("Логічні дослідження").
- 1864 – Жузеп Льїмона, іспанський скульптор.
- 1869 – Гарві Кашинг, американський лікар, піонер нейрохірургії, письменник.
- 1874 – Коссак Михайло Андрійович, український композитор, диригент і музикознавець, педагог.
- 1938 – Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН, родом з Гани, його батько був верховним вождем племені фанте і губернатором одної з провінцій країни.
- 1947 – Гау Стів, англійський рок-музикант, гітарист гуртів "Asia" і "Yes".
- 1966 – Олександр Ярмола, український музикант, вокаліст, автор текстів, засновник та лідер козак-рок гурту "Гайдамаки".
- 1979 – В'ячеслав Узелков, український боксер-професіонал.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Заморозки у цей день обіцяють холодну весну і ще багато морозів.
- Якщо сніг все ще не розтанув на дахах – буде холодно ще цілий місяць.
- Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе та виконає світле бажання.
- Сни у ніч на 8 квітня збуваються. Вони, до речі, здійснюються протягом одного тижня після того, як присняться.
- Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.
- Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто у цей день позичати гроші або давати у борг;
- Не слід нині починати нові справи, а також знайомитися з новими людьми;
- Не варто сьогодні відвідувати місця з великим скупченням людей;
- Не гоже планувати важливі справи на цей четвер;
- Не слід зловживати алкоголем, а також їсти надто багато сьогодні.
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