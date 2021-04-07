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8 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 квітня – четвер

Сьогодні, 8 квітня, у світі відзначають Міжнародний день ромів та День любителів зоопарку, а віряни – Собор Архангела Гавриїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Про них читайте на Радіо МАКСИМУМ!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 8 квітня віряни відзначають Собор Архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл – один з головних ангелів. За велінням Бога він підтримував і надихав Мойсея в той час, коли він писав книгу Буття. Гавриїл також допомагав Данилу здійснювати пророцтво про долю єврейського народу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 8 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла, Малахій, Кіндрат, Віра, Марія, Цезарія, Діонісій, а також Януарій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

8 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день ромів
  • День любителів зоопарку
  • 1158 – князь Андрій Боголюбський закладає Успенський собор у Володимирі.
  • 1513 – мореплавець Хуан Понсе де Леон оголошує Флориду володінням Іспанії.
  • 1548 – Перу проголошено територією Іспанії.
  • 1766 – у США запатентована перша пожежна драбина.
  • 1830 – Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями.
  • 1838 – пароплав "Brunel Isambard" завершує свою першу подорож з Бристоля до Нью-Йорка; на подорож було потрібно 15 днів.
  • 1847 – арешт у Києві поета Т. Г. Шевченка та історика М. І. Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодієвського братства.
  • 1848 – в Австрійській Імперії оголошена рівноправність мов.
  • 1853 – відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.
  • 1913 – у Пекіні починає роботу перший китайський парламент.
  • 1919 – Україна проголошена радянською республікою.
  • 1930 – вийшов на екрани кінофільм О. Довженка "Земля".
  • 1946 – у Женеві відбулося останнє засідання Ліги Націй.
  • 1947 – фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів).
  • 1966 – обрання Леоніда Брежнєва Генеральним секретарем ЦК КПРС.
  • 1971 – відбувся перший Всесвітній конгрес ромів у Лондоні, який прийняв ромський гімн і прапор.
  • 1986 – Горбачов Михайло Сергійович під час візиту в Тольятті вперше ужив слово "перебудова".
  • 1988 – СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.
  • 1990 – на американському каналі ABC початий прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс".
  • 1990 – створено благодійний Міжнародний фонд "Відродження" (українське відділення "Фонду Сороса").
  • 1992 – американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу.
  • 2001 – церква виступила проти "Формули-1"

ХТО НАРОДИВСЯ 8 КВІТНЯ

  • 1460 – Понсе де Леон, іспанський мандрівник, першовідкривач Флориди.
  • 1605 – Філіп IV Красивий, король Іспанії та Португалії.
  • 1692 – Джузеппе Тартіні, італійський скрипаль та композитор.
  • 1798 – Діонісіос Соломос, один з фундаторів новогрецької поезії, автор національного гімну Греції "Гімн про волю".
  • 1817 – Браун-Секард Шарль, французький фізіолог, піонер ендокринології.
  • 1859 – Гуссерль Едмунд, німецький філософ, засновник феноменології ("Логічні дослідження").
  • 1864 – Жузеп Льїмона, іспанський скульптор.
  • 1869 – Гарві Кашинг, американський лікар, піонер нейрохірургії, письменник.
  • 1874 – Коссак Михайло Андрійович, український композитор, диригент і музикознавець, педагог.
  • 1938 – Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН, родом з Гани, його батько був верховним вождем племені фанте і губернатором одної з провінцій країни.
  • 1947 – Гау Стів, англійський рок-музикант, гітарист гуртів "Asia" і "Yes".
  • 1966 – Олександр Ярмола, український музикант, вокаліст, автор текстів, засновник та лідер козак-рок гурту "Гайдамаки".
  • 1979 – В'ячеслав Узелков, український боксер-професіонал.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Заморозки у цей день обіцяють холодну весну і ще багато морозів.
  • Якщо сніг все ще не розтанув на дахах – буде холодно ще цілий місяць.
  • Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе та виконає світле бажання.
  • Сни у ніч на 8 квітня збуваються. Вони, до речі, здійснюються протягом одного тижня після того, як присняться.
  • Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.
  • Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.
8 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 454700

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто у цей день позичати гроші або давати у борг;
  • Не слід нині починати нові справи, а також знайомитися з новими людьми;
  • Не варто сьогодні відвідувати місця з великим скупченням людей;
  • Не гоже планувати важливі справи на цей четвер;
  • Не слід зловживати алкоголем, а також їсти надто багато сьогодні.

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