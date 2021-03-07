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8 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 березня, в Україні відзначають Міжнародний жіночий день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО
8 березня – Міжнародний жіночий день (International Women's Day) – всесвітній день жінок, в який також відзначаються досягнення жінок у політичній, економічній і соціальній сферах, люди святкують минуле, сьогодення і майбутнє жінок планети.
Сучасне святкування Жіночого дня вже не має мети затвердження рівності, а вважається днем весни, жіночої краси, ніжності, душевної мудрості і уваги до жінки, незалежно від статусу і віку.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 8 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антонін, Дем'ян, Іван, Мойсей, Олександр, Полікарп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний жіночий день
- Всесвітній день почки
- 1618 - Німецький астроном Йоганн Кеплер сформулював свій третій закон руху планет
- 1722 – Згідно з указом Петра I в Петербурзі почалися систематичні спостереження за погодою
- 1862 – У Нью-Йорку повісили останнього американського пірата Натаніеля Гордона
- 1910 – Рішенням Соціалістичного Інтернаціоналу (Копенгаген) день 8 березня був оголошений Міжнародним Жіночим Днем
- 1914 – Вийшов у світ перший номер журналу Робітниця
- 1946 – псевдособор у Львові під тиском комуністичного режиму скасував Берестейську унію 1596 року. Початок знищення Української греко-католицької церкви
- 1950 – СРСР оголосив про наявність атомної бомби
- 1963 – М. Хрущов заявив, що в СРСР немає проблеми батьків і дітей
- 1965 – Міжнародний жіночий день 8 березня став неробочим днем
- 1988 – Сім'я Овечкіних з Іркутська захоплює літак і намагається втекти з СРСР, штурм літака призводить до людських жертв
- 1988 – У США почали страйкувати сценаристи телесеріалів, вимагаючи підвищення оплати своєї праці
- 1993 – Український артист Андрій Данилко вперше виступив в ролі Вєрки Сердючки
- 1997 – Віталій Кличко виграв бій проти Келвіна Джонса в Кельні
ХТО НАРОДИВСЯ 8 березня
- 1714 – Карл Філіпп Емануель Бах, німецький композитор, син Йоганна Себастьяна Баха
- 1894 – Вяйне Аалтонен, фінський скульптор-монументаліст, медальєр, театральний художник
- 1906 – Олександр Артурович Роу, радянський кінорежисер, постановник казок
- 1941 – Андрій Миронов, актор театру і кіно
- 1946 – Ренді Мейснер, бас-гітарист американської рок-групи The Eagles
- 1957 – Ротрок, американська актриса (амплуа – бойові мистецтва)
- 1959 – Ейдан Куїнн, американський актор
- 1977 – Джеймс ван дер Бік, американський актор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Кінь 8 березня лежить на землі – буде хуртовина
- Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду
- Густий туман 8 березня – літо буде непогожим
- Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна відзначати 8 березня в компанії жінок, якщо дівчина незаміжня – довго в дівках проходить
- На 8 березня не можна прокидатися в поганому настрої
- Не варто затівати прибирання
- Не можна засмучуватися без приводу
- У Міжнародний жіночий день не готуйте їжу
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