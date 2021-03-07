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8 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 березня – понеділок

Сьогодні, 8 березня, в Україні відзначають Міжнародний жіночий день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

8 березня – Міжнародний жіночий день (International Women's Day) – всесвітній день жінок, в який також відзначаються досягнення жінок у політичній, економічній і соціальній сферах, люди святкують минуле, сьогодення і майбутнє жінок планети.

Сучасне святкування Жіночого дня вже не має мети затвердження рівності, а вважається днем весни, жіночої краси, ніжності, душевної мудрості і уваги до жінки, незалежно від статусу і віку.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антонін, Дем'ян, Іван, Мойсей, Олександр, Полікарп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний жіночий день
  • Всесвітній день почки
  • 1618 - Німецький астроном Йоганн Кеплер сформулював свій третій закон руху планет
  • 1722 – Згідно з указом Петра I в Петербурзі почалися систематичні спостереження за погодою
  • 1862 – У Нью-Йорку повісили останнього американського пірата Натаніеля Гордона
  • 1910 – Рішенням Соціалістичного Інтернаціоналу (Копенгаген) день 8 березня був оголошений Міжнародним Жіночим Днем
  • 1914 – Вийшов у світ перший номер журналу Робітниця
  • 1946 – псевдособор у Львові під тиском комуністичного режиму скасував Берестейську унію 1596 року. Початок знищення Української греко-католицької церкви
  • 1950 – СРСР оголосив про наявність атомної бомби
  • 1963 – М. Хрущов заявив, що в СРСР немає проблеми батьків і дітей
  • 1965 – Міжнародний жіночий день 8 березня став неробочим днем
  • 1988 – Сім'я Овечкіних з Іркутська захоплює літак і намагається втекти з СРСР, штурм літака призводить до людських жертв
  • 1988 – У США почали страйкувати сценаристи телесеріалів, вимагаючи підвищення оплати своєї праці
  • 1993 – Український артист Андрій Данилко вперше виступив в ролі Вєрки Сердючки
  • 1997 – Віталій Кличко виграв бій проти Келвіна Джонса в Кельні
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Міжнародний жіночий день

ХТО НАРОДИВСЯ 8 березня

  • 1714 – Карл Філіпп Емануель Бах, німецький композитор, син Йоганна Себастьяна Баха
  • 1894 – Вяйне Аалтонен, фінський скульптор-монументаліст, медальєр, театральний художник
  • 1906 – Олександр Артурович Роу, радянський кінорежисер, постановник казок
  • 1941 – Андрій Миронов, актор театру і кіно
  • 1946 – Ренді Мейснер, бас-гітарист американської рок-групи The Eagles
  • 1957 – Ротрок, американська актриса (амплуа – бойові мистецтва)
  • 1959 – Ейдан Куїнн, американський актор
  • 1977 – Джеймс ван дер Бік, американський актор
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Карл Філіпп Емануель Бах

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Кінь 8 березня лежить на землі – буде хуртовина
  • Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду
  • Густий туман 8 березня – літо буде непогожим
  • Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро
8 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 445678

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна відзначати 8 березня в компанії жінок, якщо дівчина незаміжня – довго в дівках проходить
  • На 8 березня не можна прокидатися в поганому настрої
  • Не варто затівати прибирання
  • Не можна засмучуватися без приводу
  • У Міжнародний жіночий день не готуйте їжу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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