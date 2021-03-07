8 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 березня, в Україні відзначають Міжнародний жіночий день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

8 березня – Міжнародний жіночий день (International Women's Day) – всесвітній день жінок, в який також відзначаються досягнення жінок у політичній, економічній і соціальній сферах, люди святкують минуле, сьогодення і майбутнє жінок планети.

Сучасне святкування Жіночого дня вже не має мети затвердження рівності, а вважається днем весни, жіночої краси, ніжності, душевної мудрості і уваги до жінки, незалежно від статусу і віку.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 8 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антонін, Дем'ян, Іван, Мойсей, Олександр, Полікарп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний жіночий день

Всесвітній день почки

1618 - Німецький астроном Йоганн Кеплер сформулював свій третій закон руху планет

1722 – Згідно з указом Петра I в Петербурзі почалися систематичні спостереження за погодою

1862 – У Нью-Йорку повісили останнього американського пірата Натаніеля Гордона

1910 – Рішенням Соціалістичного Інтернаціоналу (Копенгаген) день 8 березня був оголошений Міжнародним Жіночим Днем

1914 – Вийшов у світ перший номер журналу Робітниця

1946 – псевдособор у Львові під тиском комуністичного режиму скасував Берестейську унію 1596 року. Початок знищення Української греко-католицької церкви

1950 – СРСР оголосив про наявність атомної бомби

1963 – М. Хрущов заявив, що в СРСР немає проблеми батьків і дітей

1965 – Міжнародний жіночий день 8 березня став неробочим днем

1988 – Сім'я Овечкіних з Іркутська захоплює літак і намагається втекти з СРСР, штурм літака призводить до людських жертв

1988 – У США почали страйкувати сценаристи телесеріалів, вимагаючи підвищення оплати своєї праці

1993 – Український артист Андрій Данилко вперше виступив в ролі Вєрки Сердючки

1997 – Віталій Кличко виграв бій проти Келвіна Джонса в Кельні

Міжнародний жіночий день

ХТО НАРОДИВСЯ 8 березня

1714 – Карл Філіпп Емануель Бах, німецький композитор, син Йоганна Себастьяна Баха

1894 – Вяйне Аалтонен, фінський скульптор-монументаліст, медальєр, театральний художник

1906 – Олександр Артурович Роу, радянський кінорежисер, постановник казок

1941 – Андрій Миронов, актор театру і кіно

1946 – Ренді Мейснер, бас-гітарист американської рок-групи The Eagles

1957 – Ротрок, американська актриса (амплуа – бойові мистецтва)

1959 – Ейдан Куїнн, американський актор

1977 – Джеймс ван дер Бік, американський актор

Карл Філіпп Емануель Бах

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Кінь 8 березня лежить на землі – буде хуртовина

Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду

Густий туман 8 березня – літо буде непогожим

Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна відзначати 8 березня в компанії жінок, якщо дівчина незаміжня – довго в дівках проходить

На 8 березня не можна прокидатися в поганому настрої

Не варто затівати прибирання

Не можна засмучуватися без приводу

У Міжнародний жіночий день не готуйте їжу

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку