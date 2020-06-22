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У мережі показали унікальний Lamborghini Aventador Roadster

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Lamborghini - фото 1
Lamborghini / carscoops

Репер Quavo похвалився своїм диким родстером Lamborghini Aventador. Просто подивіться відео!

Quavo, справжнє ім'я Quavious Keyate Marshall, є частиною реп-майданчику Migos і нещодавно він був помічений на вулицях Лос-Анджелеса зі своїм Lamborghini.

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Цей Aventador має яскраве фарбування, в основному фіолетове, але з блакитними, зеленими й рожевими акцентами. Автомобіль акцентує увагу на чорних колесах і спортивних червоних гальмівних супортах, а також на карбонових волокнах на бічних дзеркалах і повітрозабірниках на задніх бічних панелях.

Як тільки водій заводить машину, рожеві світлодіоди висвітлюють нижню частину суперкара, а також його арки передніх і задніх коліс і, якщо пригледітися, моторний відсік теж.

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Джерело: carscoops
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