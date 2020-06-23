В Україні можуть посилити правила розмитнення авто

У Міністерстві внутрішніх справ запропонували змінити порядок першої реєстрації транспорту, який завозять в Україну з-за кордону. Зокрема можуть ввести заборону на ввезення битих авто під утилізацію.

Про це йдеться на сайті МВС в запропонованому проєкті постанови. Якщо зміни ухвалять, завезти переобладнані з вантажних в пасажирські машини стане проблематично.

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Які зміни пропонують внести:

Забороняється перша реєстрація б / у мікроавтобусів, якщо вони були перероблені з вантажного в пасажирські.

Для реєстрації транспорту, ввезеного в Україну, як і раніше, буде потрібна перевірка сертифіката відповідності. Але якщо зараз достатньо його копії, то в разі прийняття постанови документ перевірять через реєстр виданих сертифікатів.

Завезення в Україну битих машин під утилізацію забороняється. Зареєструвати можна буде тільки автомобілі з техпаспортом. Довідка про утилізацію, як зараз, вже не підійде.

Для б / у транспорту зажадають переклад документів про його реєстрацію за кордоном. Перекласти документи можна буде тільки через консульство.

Якщо Кабмін прийме запропоновані МВС зміни, то продавцям і перегонникам доведеться витратитися на переклад документів на українську мову і проставлення на них апостиля. Ці витрати, найімовірніше, вони закладуть в кінцевий цінник для покупця.

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