73-річний Сильвестр Сталлоне змінив імідж: відео

Легенда кіно Сильвестр Сталлоне кардинально змінив імідж – актор перестав фарбувати волосся і бороду. До цього зірка Голлівуду намагався зафарбувати сивину, щоб його вік не видавав знаменитість.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка фільму "Рембо" Сильвестр Сталлоне опублікував новий ролик, на якому постав перед підписниками із сивою бородою і волоссям. Актор вирішив приймати себе таким, яким він є. Більш того, він звернувся до фанатів з проханням не соромитися себе, адже в натуральності і закладений особливий шарм людини.

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Шанувальники відзначили, що в новому образі Сильвестр Сталлоне виглядає стильно і набагато краще, ніж з пофарбованими в темний колір волоссям.

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