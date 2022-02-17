73-річна бабуся захопила запальними танцями у фітнес-клубі – яскраве відео

Якщо ви досі хвилюєтесь через вік, то ця бабуся просто розбиває вщент всі стереотипи. Хто сказав, що у 73 не можна так круто танцювати?

Американка Стефані Волш просто розриває ТікТок своїми танцювальними роликами. У свої 73 ця яскрава жінка влаштовує справжню пожежу у фітнес-клубі, надихаючи та мотивуючи ніколи не нехтувати власними бажаннями, пише Радіо MAXIMUM.

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Все почалось з того, що Стефані обрала достатньо оригінальний спосіб підтримувати свою фізичну форму та записалась на заняття з хіп-хоп-фітнесу. Саме інструктор бабусі Тай і побачив неймовірний темперамент жінки та почав знімати з нею відео, які збирають мільйони переглядів та тисячі захоплених коментарів.

Сама ж зірка соцмереж розповідає, що ще з дитинства мріяла займатись танцями, але її батьки не мали можливість оплачувати такі заняття. Тож саме зараз вона вирішила втілити давню мрію і старається не пропускати жодного заняття. А самі тренування порівнює з виступом на сцені, і в цьому щось є, адже за активністю Стефані справді стежать тисячі осіб у ТікТок!

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