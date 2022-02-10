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Зевс пішов на пенсію: дивіться круту рекламу BMW зі Шварценеггером і Хайєк

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BMW показав круту рекламу з Шварценеггером і Хайєк - фото 1
BMW показав круту рекламу з Шварценеггером і Хайєк

До Супербоулу, який пройде 13 лютого, BMW зняла нову рекламу свого електрокросовера BMW iX з Арнольдом Шварценеггером і Сальмою Хайєк. У ролику вони постали в образах давньогрецьких богів – Зевса та його дружини Гери.

За сюжетом ролика, двоє давньогрецьких богів виходять на пенсію і живуть у Каліфорнії, намагаючись звикнути до земного життя. Але, як пише ITC, у бога грому та блискавок виникають проблеми.

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Його дратують сусіди, які просять підзарядити пристрої, він не може впоратися з побутовими приладами, а звичайна розетка вибішує його. І він втрачає здатність виробляти електрику.

Гера бачить, що Зевс має проблеми, і вирішує зробити йому подарунок у вигляді електромобіля. Коли до будинку пари під'їжджає новий BMW iX, до давньогрецького бога повертаються колишні сили.

Цілком електрична мобільність лежить в основі бренду BMW. Немає кращого місця, щоб зробити цю заяву, ніж перед однією з найбільших телевізійних аудиторій у світі, де глядачі налаштовуються на рекламу так само, як і гру. Разом з Арнольдом і Сальмою ми можемо показати світові новий BMW iX яскравим і незабутнім чином, – заявив старший віцепрезидент з роботи з клієнтами та брендом BMW AG Єнс Тімер.

Раніше автовиробник обіцяв лише до 2030 року перевести 50% своєї продукції електромобілі.

Вартість BMW iX у США починається від $83 200. Автомобіль оснащений двома електродвигунами загальною потужністю 500 кінських сил / 370 кВт. Місткості батареї вистачить для забезпечення запасу ходу у 600 кілометрів. BMW iX підтримує швидкісну зарядку в режимі 200 кВт і за 40 хвилин на станції можна зарядитися від 10% до 80%. А лише за 10 хвилин зарядки можна додати запас ходу до 120 кілометрів. Повний заряд від домашньої зарядної станції триває 11 годин.

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