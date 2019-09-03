Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фанатам розкішний бюст (фото)

Популярна модель Емілі Ратажковскі не втомлюється тішити прихильників гарячими фото. Цього разу зірка знову позувала у бікіні власного бренду. Така реклама й справді працює!

28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 24 мільйони користувачів. Там зірка ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок, а також своїх звичайних буднів. До того ж, красуня знає, що потрібно її підписникам, тому часто публікує доволі пікантні фото.

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Нещодавно зірка похизувалась ефектним бюстом у купальнику власного бренду, який набирає популярності серед жінок по всьому світу. Й справді, таке вбрання для плавання лише підкреслює найкращі сторони.

instagram.com/emrata

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