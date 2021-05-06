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7 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 травня, віряни шанують день пам'яті мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів, також сьогодні вшанування "Молченської" ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 7 травня, церква відзначає день пам'яті мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів, преподобних Сави Печерського і Алексія, затворника Печерського, в Ближніх печерах. Також шанується пам'ять Євсевія, Неона, Леонтія, Лонгіна та інших Нікомидійських мучеників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 7 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Валентин, Єлизавета, Іван, Станіслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Весак у буддизмі
- День весни в Шотландії
- 1104 – хрестоносці зазнали поразки в битві при Харані
- 1610 – Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера
- 1780 – Катерина II офіційно дарувала герб Санкт-Петербурга
- 1785 – француз Жан П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом вперше перетнув Ла-Манш на повітряній кулі
- 1824 – у Відні відбулася прем'єра Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена
- 1887 – американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді
- 1937 – Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як "Вісь Рим-Берлін"
- 1946 – в Токіо заснована компанія Токіо Цусін когьо, згодом Sony
- 1954 – уряди США, Франції і Великобританії відмовилися прийняти СРСР в члени НАТО
- 1996 – На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона П'ятий елемент
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ТРАВНЯ
- 1713 – Алекс Кларо, французький математик, в 18 років став наймолодшим в історії членом французької Академії наук
- 1774 – Френсіс Бофорт, англійський моряк, який розробив 12-бальну шкалу сили вітру
- 1840 – Петро Ілліч Чайковський, російський композитор
- 1903 – Микола Олександрович Заболоцький, поет, перекладач Слова о полку Ігоревім
- 1909 – Едвін Ленд, американський винахідник, засновник компанії Polaroid
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Євсея всіх гне до землі
- Щоб не пристала мука, потрібно помолитися і святою водою вмитися
- На Євсея пора овес посіяти
- Якщо на Євсея літають комарі, до хорошого урожаю
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується призначати на цей день важливі переговори
- Заборонено в цей день піднімати з землі знайдені речі
- Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, 7 травня виключіть з раціону алкоголь
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