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7 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 травня – п'ятниця - фото 1
7 травня – п'ятниця

Сьогодні, 7 травня, віряни шанують день пам'яті мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів, також сьогодні вшанування "Молченської" ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 травня, церква відзначає день пам'яті мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів, преподобних Сави Печерського і Алексія, затворника Печерського, в Ближніх печерах. Також шанується пам'ять Євсевія, Неона, Леонтія, Лонгіна та інших Нікомидійських мучеників.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 7 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Валентин, Єлизавета, Іван, Станіслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Весак у буддизмі
  • День весни в Шотландії
  • 1104 – хрестоносці зазнали поразки в битві при Харані
  • 1610 – Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера
  • 1780 – Катерина II офіційно дарувала герб Санкт-Петербурга
  • 1785 – француз Жан П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом вперше перетнув Ла-Манш на повітряній кулі
  • 1824 – у Відні відбулася прем'єра Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена
  • 1887 – американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді
  • 1937 – Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як "Вісь Рим-Берлін"
  • 1946 – в Токіо заснована компанія Токіо Цусін когьо, згодом Sony
  • 1954 – уряди США, Франції і Великобританії відмовилися прийняти СРСР в члени НАТО
  • 1996 – На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона П'ятий елемент

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Через Ла-Манш на повітряній кулі

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ТРАВНЯ

  • 1713 – Алекс Кларо, французький математик, в 18 років став наймолодшим в історії членом французької Академії наук
  • 1774 – Френсіс Бофорт, англійський моряк, який розробив 12-бальну шкалу сили вітру
  • 1840 – Петро Ілліч Чайковський, російський композитор
  • 1903 – Микола Олександрович Заболоцький, поет, перекладач Слова о полку Ігоревім
  • 1909 – Едвін Ленд, американський винахідник, засновник компанії Polaroid

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Чайковський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • На Євсея всіх гне до землі
  • Щоб не пристала мука, потрібно помолитися і святою водою вмитися
  • На Євсея пора овес посіяти
  • Якщо на Євсея літають комарі, до хорошого урожаю
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується призначати на цей день важливі переговори
  • Заборонено в цей день піднімати з землі знайдені речі
  • Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, 7 травня виключіть з раціону алкоголь

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