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7 речей, за які ніколи не потрібно просити вибачення
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Виховані люди звикли просити вибачення в оточуючих навіть тоді, коли це абсолютно не потрібно. Розповідаємо вам, за що ж не слід вибачатися перед іншими!
Якщо ви звикли перед усіма вибачатися – спробуйте позбутися цієї не вельми корисної звички. Експерти розповідають, за що ви ні в якому разі не повинні просити пробачення!
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1. Турбота про себе
Нам з дитинства безліч разів повторювали: ""Я" – це остання буква алфавіту", що у багатьох це відбилося в підкірці головного мозку. Для цих людей абсолютно природна турбота про себе і про своє благо стала чимось ганебним і недостойним. Не варто класти своє життя на вівтар самопожертви, адже найчастіше це йде тільки на шкоду "ощасливленим" вами людям.
2. Вираження емоцій
Ми звикли відчувати збентеження за свої сльози або сміх. Хоча це цілком природний прояв того, що у вас є серце і душа, які, можливо, більші, ніж у власників приліпленої на всі часи спокійної гримаси. Ви можете відчувати смуток, веселощі, нудьгу, захопленість, ви – жива людина. Навіщо це приховувати?
3. Прощення
Здатністю до прощення мають тільки люди з дійсно великим серцем. І нехай навколо вас дивуються, що ви подаєте руку своїм недругам або НЕ добили ворога, коли для цього була прекрасна можливість, – вас це хвилювати не повинно. Не проявляйте зайву жорстокість тільки через те, що хтось чекає цього від вас.
4. Переконання
Людина з переконаннями викликає повагу. Людина з переконаннями, яка не приховує їх і здатна встати на їх захист, викликає повагу двічі. Наявність твердих принципів у наш час – настільки рідкісна і цінна якість, що вибачатися за них точно не слід.
5. Несхожість
Це абсолютно не дивно – бути дивним. Дивно, навпаки, коли група людей виглядає, думає і відчуває абсолютно однаково. Якщо вам пощастило бути не таким, як усі, то це не привід для сорому. Можливо, саме це і є вашим головним козирем.
6. Те, як і з ким ви проводите свій час
Час є тією єдиною цінністю, якою дійсно варто дорожити. І було б не дуже розсудливо витрачати цей дорогоцінний ресурс, керуючись думкою абсолютно сторонніх для вас людей. Лежачи на смертному одрі, ви, швидше за все, будете не шкодувати про те, що так мало працювали, а згадувати той час, який провели з близькими, друзями, в цікавих місцях, за улюбленими заняттями.
7. Невдачі
О, це улюблена фобія безлічі людей! Страх того, що ви спробуєте, у вас не вийде і всі навколо будуть з вас насміхатися. Вони будуть пам'ятати про це вічно, і ганьба за цей провал буде переслідувати вас все життя. Але перш ніж забиватися у найтемніший куток, уявіть собі таку картину. Ось ви – людина, яка спробувала, але зазнав невдачі. А ось інший, той, хто побоявся навіть спробувати. Так кому з вас слід вибачатися?
Постійні спроби виправдати себе перед оточуючими можуть призвести до того, що ви пропустите унікальний шанс бути самим собою, з усіма своїми недоліками та перевагами. Ви все своє життя проведете в стані глухої оборони, захищаючись від вигаданих претензій суспільства. Однак навряд чи така тактика приведе вас до успіху, адже перемагає тільки той, хто йде вперед і не вибачається на кожному кроці за це.
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