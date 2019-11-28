7 речей, за які ніколи не потрібно просити вибачення

Виховані люди звикли просити вибачення в оточуючих навіть тоді, коли це абсолютно не потрібно. Розповідаємо вам, за що ж не слід вибачатися перед іншими!

Якщо ви звикли перед усіма вибачатися – спробуйте позбутися цієї не вельми корисної звички. Експерти розповідають, за що ви ні в якому разі не повинні просити пробачення!

І ще: Психологи пояснили, чому жінки люблять відверто одягатися

1. Турбота про себе

Нам з дитинства безліч разів повторювали: ""Я" – це остання буква алфавіту", що у багатьох це відбилося в підкірці головного мозку. Для цих людей абсолютно природна турбота про себе і про своє благо стала чимось ганебним і недостойним. Не варто класти своє життя на вівтар самопожертви, адже найчастіше це йде тільки на шкоду "ощасливленим" вами людям.

Турбуватись про себе – не соромно!

2. Вираження емоцій

Ми звикли відчувати збентеження за свої сльози або сміх. Хоча це цілком природний прояв того, що у вас є серце і душа, які, можливо, більші, ніж у власників приліпленої на всі часи спокійної гримаси. Ви можете відчувати смуток, веселощі, нудьгу, захопленість, ви – жива людина. Навіщо це приховувати?

3. Прощення

Здатністю до прощення мають тільки люди з дійсно великим серцем. І нехай навколо вас дивуються, що ви подаєте руку своїм недругам або НЕ добили ворога, коли для цього була прекрасна можливість, – вас це хвилювати не повинно. Не проявляйте зайву жорстокість тільки через те, що хтось чекає цього від вас.

4. Переконання

Людина з переконаннями викликає повагу. Людина з переконаннями, яка не приховує їх і здатна встати на їх захист, викликає повагу двічі. Наявність твердих принципів у наш час – настільки рідкісна і цінна якість, що вибачатися за них точно не слід.

Ви не повинні вибачатись за свої переконання

5. Несхожість

Це абсолютно не дивно – бути дивним. Дивно, навпаки, коли група людей виглядає, думає і відчуває абсолютно однаково. Якщо вам пощастило бути не таким, як усі, то це не привід для сорому. Можливо, саме це і є вашим головним козирем.

6. Те, як і з ким ви проводите свій час

Час є тією єдиною цінністю, якою дійсно варто дорожити. І було б не дуже розсудливо витрачати цей дорогоцінний ресурс, керуючись думкою абсолютно сторонніх для вас людей. Лежачи на смертному одрі, ви, швидше за все, будете не шкодувати про те, що так мало працювали, а згадувати той час, який провели з близькими, друзями, в цікавих місцях, за улюбленими заняттями.

7. Невдачі

О, це улюблена фобія безлічі людей! Страх того, що ви спробуєте, у вас не вийде і всі навколо будуть з вас насміхатися. Вони будуть пам'ятати про це вічно, і ганьба за цей провал буде переслідувати вас все життя. Але перш ніж забиватися у найтемніший куток, уявіть собі таку картину. Ось ви – людина, яка спробувала, але зазнав невдачі. А ось інший, той, хто побоявся навіть спробувати. Так кому з вас слід вибачатися?

Вибачатись за спроби не варто

Постійні спроби виправдати себе перед оточуючими можуть призвести до того, що ви пропустите унікальний шанс бути самим собою, з усіма своїми недоліками та перевагами. Ви все своє життя проведете в стані глухої оборони, захищаючись від вигаданих претензій суспільства. Однак навряд чи така тактика приведе вас до успіху, адже перемагає тільки той, хто йде вперед і не вибачається на кожному кроці за це.

Читайте також: Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу