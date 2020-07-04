7 простих і приємних способів швидко прокинутися зранку

Якщо підійти до питання ранкового підйому розумно і ставити собі питання, як легко прокинутися вранці, то виявиться, що всього кілька правил працюватимуть вам на користь. Візьміть їх на озброєння.

Здавалося б, усе дуже просто: почув сигнал будильника, розплющив очі, встав з ліжка. Готово. Але не все так просто!

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1. Приємні асоціації

Заплануйте на ранок щось дуже приємне, чого ви будете чекати з нетерпінням. Але водночас не придумуйте складних задоволень. Нехай це буде довгоочікувана чашечка кави з цукеркою або особливий "ранковий" гель для душу. Головне, щоб ви передчували блаженство ввечері і згадали про нього відразу як прокинетеся.

Прокидаючись рано вранці, у першу чергу згадайте, яке задоволення очікує вас у найближчі 30 хвилин. Щоб гарантувати собі, що саме з цього спогаду почнеться день, покладіть поруч з ліжком те, що асоціативно відправить ваші думки саме до прийдешньої насолоди.

Ранок має починатися з чогось приємного

2. Позіхання

Для того, щоб наш мозок швидше прокинувся, найкраще від душі попозіхати, адже коли ми позіхаємо, в мозок надходить більше кисню. Усе просто!

3. Добряче потягніться на ліжку

Ранній дзвінок будильника мало кого потішить. Й існує така велика спокуса полежати ще кілька хвилин під теплою ковдрою. Ну і не треба відразу підхоплюватися з ліжка після дзвінка будильника. Щойно ви почуєте сигнал для пробудження, потягніться всім тілом: витягніть руки і пальці ніг. Потім можна промасажувати подушечки пальців рук. Виконати по 2-3 рази для всіх пальцях.

Не полінуйтесь потягнутися на ліжку

4. Гучне пробудження

Щоб швидко прокинутися, добре створити приємний і гучний звуковий фон. Можна таймер телевізора налаштувати на час пробудження. Нехай він увімкнеться на досить сильній гучності на вашому улюбленому музичному каналі. Такий спосіб не дасть заснути і піднімає настрій запальною музикою. Лайфхак: пульт від телевізора поставте якомога далі, аби не було спокуси його відразу ж вимкнути й піти спати далі.

Починайте ранок із музики

5. Будильник не поруч

Якщо ж ви віддаєте перевагу мобільному або будильнику, то ставте на нього гучну, але приємну мелодію. Причому психологи рекомендують міняти музику раз на два тижні, оскільки мозок звикає до цього звуку і починає негативно на нього реагувати. Добре покласти телефон якомога далі від ліжка, тоді вам доведеться встати, щоб вимкнути його.

Будильник не має бути біля ліжка

6. Контрастні процедури

Найкращим засобом остаточно прокинутися після пробудження стане контрастний душ. Потрібно стати під воду і протягом 5 хвилин чергувати теплу і прохолодну воду. Закінчувати процедуру слід прохолодною водою. Така процедура корисна не тільки для судин і організму в цілому, а й для шкіри.

7. Аромати бадьорості

Після всіх процедур завершити пробудження допоможе сніданок. Можна насолодитися чашечкою запашної кави, яка підбадьорить нервову систему і подарує заряд бадьорості. Також добре випити стаканчик свіжого апельсинового соку.

Крім того, не варто забувати, що запорука легкого пробудження – міцний і здоровий сон. Лягайте спати вчасно у добре провітреній і затемненій кімнаті, робіть прогулянки перед сном, аби щоранку бути легкими на підйом і сповненими радості.

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