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7 простих і приємних способів швидко прокинутися зранку

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Ці поради зроблять кожен ваш ранок ідеальним - фото 1
Ці поради зроблять кожен ваш ранок ідеальним

Якщо підійти до питання ранкового підйому розумно і ставити собі питання, як легко прокинутися вранці, то виявиться, що всього кілька правил працюватимуть вам на користь. Візьміть їх на озброєння.

Здавалося б, усе дуже просто: почув сигнал будильника, розплющив очі, встав з ліжка. Готово. Але не все так просто!

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1. Приємні асоціації

Заплануйте на ранок щось дуже приємне, чого ви будете чекати з нетерпінням. Але водночас не придумуйте складних задоволень. Нехай це буде довгоочікувана чашечка кави з цукеркою або особливий "ранковий" гель для душу. Головне, щоб ви передчували блаженство ввечері і згадали про нього відразу як прокинетеся.

Прокидаючись рано вранці, у першу чергу згадайте, яке задоволення очікує вас у найближчі 30 хвилин. Щоб гарантувати собі, що саме з цього спогаду почнеться день, покладіть поруч з ліжком те, що асоціативно відправить ваші думки саме до прийдешньої насолоди.

Ранок має починатися з чогось приємного - фото 413996
Ранок має починатися з чогось приємного

2. Позіхання

Для того, щоб наш мозок швидше прокинувся, найкраще від душі попозіхати, адже коли ми позіхаємо, в мозок надходить більше кисню. Усе просто!

3. Добряче потягніться на ліжку

Ранній дзвінок будильника мало кого потішить. Й існує така велика спокуса полежати ще кілька хвилин під теплою ковдрою. Ну і не треба відразу підхоплюватися з ліжка після дзвінка будильника. Щойно ви почуєте сигнал для пробудження, потягніться всім тілом: витягніть руки і пальці ніг. Потім можна промасажувати подушечки пальців рук. Виконати по 2-3 рази для всіх пальцях.

Не полінуйтесь потягнутися на ліжку - фото 413995
Не полінуйтесь потягнутися на ліжку

4. Гучне пробудження

Щоб швидко прокинутися, добре створити приємний і гучний звуковий фон. Можна таймер телевізора налаштувати на час пробудження. Нехай він увімкнеться на досить сильній гучності на вашому улюбленому музичному каналі. Такий спосіб не дасть заснути і піднімає настрій запальною музикою. Лайфхак: пульт від телевізора поставте якомога далі, аби не було спокуси його відразу ж вимкнути й піти спати далі.

Починайте ранок із музики - фото 413994
Починайте ранок із музики

5. Будильник не поруч

Якщо ж ви віддаєте перевагу мобільному або будильнику, то ставте на нього гучну, але приємну мелодію. Причому психологи рекомендують міняти музику раз на два тижні, оскільки мозок звикає до цього звуку і починає негативно на нього реагувати. Добре покласти телефон якомога далі від ліжка, тоді вам доведеться встати, щоб вимкнути його.

Будильник не має бути біля ліжка - фото 413993
Будильник не має бути біля ліжка

6. Контрастні процедури

Найкращим засобом остаточно прокинутися після пробудження стане контрастний душ. Потрібно стати під воду і протягом 5 хвилин чергувати теплу і прохолодну воду. Закінчувати процедуру слід прохолодною водою. Така процедура корисна не тільки для судин і організму в цілому, а й для шкіри.

7. Аромати бадьорості

Після всіх процедур завершити пробудження допоможе сніданок. Можна насолодитися чашечкою запашної кави, яка підбадьорить нервову систему і подарує заряд бадьорості. Також добре випити стаканчик свіжого апельсинового соку.

Крім того, не варто забувати, що запорука легкого пробудження – міцний і здоровий сон. Лягайте спати вчасно у добре провітреній і затемненій кімнаті, робіть прогулянки перед сном, аби щоранку бути легкими на підйом і сповненими радості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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